Meteoroloji uyardı! Türkiye’de bugün hava durumu nasıl olacak?

Hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun kuzeyde kalan illerinde sağanak uyarısında bulundu.ANKARA (İGFA) - Hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun kuzeyde kalan illerinde sağanak uyarısında bulundu.

MARMARA

BURSA 19°C, 32°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE 20°C, 34°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 23°C, 31°C

Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 21°C, 31°C

Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

DENİZLİ 24°C, 39°C

Az bulutlu

İZMİR 26°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 17°C, 30°C

Az bulutlu

MUĞLA 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

ADANA 26°C, 36°C

Az bulutlu

ANTALYA 27°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra doğusunun iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 26°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 21°C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA 21°C, 34°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 17°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu

KONYA 24°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, iç kesimleri ile Sinop çevreleri, Düzce'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 27°C

Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 19°C, 30°C

Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 14°C, 32°C

Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 23°C, 28°C

Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 18°C, 34°C

Parçalı bulutlu

ÇORUM 16°C, 32°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 22°C, 27°C

Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 24°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 14°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KARS 13°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MALATYA 20°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

VAN 16°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR 24°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 28°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 28°C, 41°C

Az bulutlu ve açık