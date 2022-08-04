Meteoroloji uyardı! Türkiye’de bugün hava durumu nasıl olacak?
Hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun kuzeyde kalan illerinde sağanak uyarısında bulundu.ANKARA (İGFA) - Hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun kuzeyde kalan illerinde sağanak uyarısında bulundu.
MARMARA
BURSA 19°C, 32°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE 20°C, 34°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 23°C, 31°C
Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 21°C, 31°C
Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
DENİZLİ 24°C, 39°C
Az bulutlu
İZMİR 26°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 17°C, 30°C
Az bulutlu
MUĞLA 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
ADANA 26°C, 36°C
Az bulutlu
ANTALYA 27°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra doğusunun iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 26°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 21°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA 21°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 17°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu
KONYA 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, iç kesimleri ile Sinop çevreleri, Düzce'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 27°C
Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 19°C, 30°C
Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 14°C, 32°C
Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 23°C, 28°C
Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 18°C, 34°C
Parçalı bulutlu
ÇORUM 16°C, 32°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 22°C, 27°C
Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 24°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 14°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KARS 13°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MALATYA 20°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
VAN 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR 24°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 28°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 28°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
|İmsak
|04:13
|Güneş
|05:56
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:09
|Akşam
|20:25
|Yatsı
|22:01
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Alanyaspor
|0
|0
|3. Ankaragücü
|0
|0
|4. Antalyaspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Karagümrük
|0
|0
|7. Fenerbahçe
|0
|0
|8. Galatasaray
|0
|0
|9. Gaziantep FK
|0
|0
|10. Giresunspor
|0
|0
|11. Hatayspor
|0
|0
|12. Başakşehir
|0
|0
|13. İstanbulspor
|0
|0
|14. Kasımpaşa
|0
|0
|15. Kayserispor
|0
|0
|16. Konyaspor
|0
|0
|17. Sivasspor
|0
|0
|18. Trabzonspor
|0
|0
|19. Ümraniye
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altay
|0
|0
|3. Altınordu
|0
|0
|4. Bandırmaspor
|0
|0
|5. Bodrumspor
|0
|0
|6. Boluspor
|0
|0
|7. Denizlispor
|0
|0
|8. Erzurumspor
|0
|0
|9. Eyüpspor
|0
|0
|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Samsunspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
|0
|19. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
|0
|0
|2. Arsenal
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brentford
|0
|0
|5. Brighton
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Fulham
|0
|0
|10. Leeds United
|0
|0
|11. Leicester City
|0
|0
|12. Liverpool
|0
|0
|13. M.City
|0
|0
|14. M. United
|0
|0
|15. Newcastle
|0
|0
|16. Nottingham Forest
|0
|0
|17. Southampton
|0
|0
|18. Tottenham
|0
|0
|19. West Ham United
|0
|0
|20. Wolverhampton Wanderers
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cadiz
|0
|0
|6. Celta Vigo
|0
|0
|7. Elche
|0
|0
|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Girona
|0
|0
|11. Mallorca
|0
|0
|12. Osasuna
|0
|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0