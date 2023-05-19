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Meteoroloji uyardı: Sel, hortum, fırtınaya dikkat!

YAŞAM 19.05.2023, 08:23
Meteoroloji uyardı: Sel, hortum, fırtınaya dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Ankara, Konya, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Çankırı, Hakkari çevreleri ile Antalya’nın iç, Isparta, Burdur ve Van'ın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağış olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.ANKARA (İGFA) - Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Gümüşhane ve Bayburt hariç), Doğu Anadolu’nun doğusu ile Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Ankara, Konya, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Çankırı, Hakkari çevreleri ile Antalya’nın iç, Isparta, Burdur ve Van'ın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ege'de 2 ila 4 derece artacağı, Doğu Anadolu'da 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Batı kesimlerde kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya’da kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI: Yağışların: Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Ankara, Konya, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Çankırı, Hakkari çevreleri ile Antalya’nın iç, Isparta, Burdur ve Van'ın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Trakya’da kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Trakya’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya’nın iç, Isparta ve Burdur’un güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ankara, Konya, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Yozgat ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİVAS °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Gümüşhane ve Bayburt dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

IĞDIR °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Güney Ege, Batı Akdeniz ile Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra geneli kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Doğu Karadeniz’in batısı yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyi 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyi 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Güney Ege’nin güneyi 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusu 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra güneydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden sonra 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m yer yer 1,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

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