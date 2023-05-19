Meteoroloji uyardı: Sel, hortum, fırtınaya dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Ankara, Konya, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Çankırı, Hakkari çevreleri ile Antalya’nın iç, Isparta, Burdur ve Van'ın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağış olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.ANKARA (İGFA) - Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Gümüşhane ve Bayburt hariç), Doğu Anadolu’nun doğusu ile Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Ankara, Konya, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Çankırı, Hakkari çevreleri ile Antalya’nın iç, Isparta, Burdur ve Van'ın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ege'de 2 ila 4 derece artacağı, Doğu Anadolu'da 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Batı kesimlerde kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya’da kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI: Yağışların: Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Ankara, Konya, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Çankırı, Hakkari çevreleri ile Antalya’nın iç, Isparta, Burdur ve Van'ın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Trakya’da kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Trakya’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya’nın iç, Isparta ve Burdur’un güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
K.MARAŞ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ankara, Konya, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Yozgat ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİVAS °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Gümüşhane ve Bayburt dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
IĞDIR °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Güney Ege, Batı Akdeniz ile Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra geneli kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Doğu Karadeniz’in batısı yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyi 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyi 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Güney Ege’nin güneyi 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusu 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra güneydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden sonra 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m yer yer 1,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|32
|76
|2. Fenerbahçe
|32
|71
|3. Beşiktaş
|33
|71
|4. A.Demirspor
|32
|63
|5. Başakşehir
|32
|52
|6. Konyaspor
|33
|49
|7. Kayserispor
|32
|49
|8. Trabzonspor
|32
|48
|9. Karagümrük
|32
|44
|10. Alanyaspor
|33
|38
|11. Sivasspor
|33
|37
|12. Antalyaspor
|32
|37
|13. Kasımpaşa
|32
|37
|14. Ankaragücü
|32
|36
|15. İstanbulspor
|32
|35
|16. Giresunspor
|32
|31
|17. Ümraniye
|32
|27
|18. Gaziantep FK
|32
|25
|19. Hatayspor
|32
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|35
|75
|2. Rizespor
|35
|67
|3. Pendikspor
|35
|64
|4. Sakaryaspor
|36
|62
|5. Bodrumspor
|35
|61
|6. Göztepe
|35
|59
|7. Eyüpspor
|35
|59
|8. Keçiörengücü
|35
|56
|9. Manisa FK
|35
|56
|10. Bandırmaspor
|35
|54
|11. Boluspor
|35
|52
|12. Tuzlaspor
|35
|38
|13. Altay
|35
|37
|14. Gençlerbirliği
|35
|37
|15. Erzurumspor
|35
|36
|16. Altınordu
|35
|34
|17. Adanaspor
|35
|25
|18. Denizlispor
|35
|20
|19. Yeni Malatyaspor
|35
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|35
|85
|2. Arsenal
|36
|81
|3. Newcastle
|36
|69
|4. M. United
|35
|66
|5. Liverpool
|36
|65
|6. Brighton
|35
|58
|7. Tottenham
|36
|57
|8. Aston Villa
|36
|57
|9. Brentford
|36
|53
|10. Fulham
|36
|51
|11. Chelsea
|35
|43
|12. Crystal Palace
|36
|43
|13. Wolves
|36
|40
|14. Bournemouth
|36
|39
|15. West Ham United
|36
|37
|16. Nottingham Forest
|36
|34
|17. Everton
|36
|32
|18. Leeds United
|36
|31
|19. Leicester City
|36
|30
|20. Southampton
|36
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|34
|85
|2. Real Madrid
|34
|71
|3. Atletico Madrid
|34
|69
|4. Real Sociedad
|34
|62
|5. Villarreal
|34
|57
|6. Real Betis
|34
|55
|7. Girona
|34
|48
|8. Athletic Bilbao
|34
|47
|9. Osasuna
|34
|47
|10. Sevilla
|34
|47
|11. Rayo Vallecano
|34
|46
|12. Mallorca
|34
|44
|13. Celta Vigo
|34
|39
|14. Valencia
|34
|37
|15. Almeria
|34
|36
|16. Cadiz
|34
|35
|17. Real Valladolid
|34
|35
|18. Getafe
|34
|34
|19. Espanyol
|34
|31
|20. Elche
|34
|19