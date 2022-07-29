Meteoroloji uyardı! Hava sıcaklıkları daha da artacak
Meteoroloji, 29 Temmuz hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, hava sıcaklıklarının daha da artacağı uyarısında bulundu. MGM yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40 - 60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40 - 60 km / saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/ saat) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA 17°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 22°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 21°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/ saat) olarak esmesi bekleniyor.
DENİZLİ 24°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 16°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 26°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 18°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 16°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT 13°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 18°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 13°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP 23°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 16°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇORUM 13°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 20°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 21°C, 27°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 12°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 12°C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MALATYA 20°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
VAN 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 25°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 27°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 28°C, 43°C
Az bulutlu ve açık
|İmsak
|04:04
|Güneş
|05:50
|Öğle
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|İkindi
|17:11
|Akşam
|20:31
|Yatsı
|22:10
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Alanyaspor
|0
|0
|3. Ankaragücü
|0
|0
|4. Antalyaspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Karagümrük
|0
|0
|7. Fenerbahçe
|0
|0
|8. Galatasaray
|0
|0
|9. Gaziantep FK
|0
|0
|10. Giresunspor
|0
|0
|11. Hatayspor
|0
|0
|12. Başakşehir
|0
|0
|13. İstanbulspor
|0
|0
|14. Kasımpaşa
|0
|0
|15. Kayserispor
|0
|0
|16. Konyaspor
|0
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|17. Sivasspor
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|18. Trabzonspor
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|0
|19. Ümraniye
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|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altay
|0
|0
|3. Altınordu
|0
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|4. Bandırmaspor
|0
|0
|5. Bodrumspor
|0
|0
|6. Boluspor
|0
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|7. Denizlispor
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|8. Erzurumspor
|0
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|9. Eyüpspor
|0
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|0
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|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
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|0
|0
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|0
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|15. Rizespor
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|17. Samsunspor
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|0
|0
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|P
|1. Bournemouth
|0
|0
|2. Arsenal
|0
|0
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|0
|0
|4. Brentford
|0
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|5. Brighton
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|0
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|0
|0
|17. Southampton
|0
|0
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|0
|0
|19. West Ham United
|0
|0
|20. Wolverhampton Wanderers
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cadiz
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|0
|6. Celta Vigo
|0
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|8. Espanyol
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|10. Girona
|0
|0
|11. Mallorca
|0
|0
|12. Osasuna
|0
|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0