Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı! Türkiye'de bugün hava nasıl olacak?

Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ve Ardahan, Muş, Bitlis, Van'ın güneyi, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Giresun'un ve Artvin'in kıyı kesimleri ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ve Ardahan, Muş, Bitlis, Van'ın güneyi, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Giresun'un ve Artvin'in kıyı kesimleri ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Doğu Karadeniz'de beklenen yağışların Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli yağmur ve sağanak (40-60 kg/m2), Rize il geneli ile Giresun'un ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli yağmur ve sağanak (51-100 kg/m2), bölgenin yükseklerinde (1500-1750 metre ve üzeri rakımlı yerlerde) kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde ve Van'ın güneyinde beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların kuvvetli, Hakkari'nin yüksek kesimleri ile Van'ın güneyinin yükseklerindeki yağışların kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların sebep olacağı muhtemel sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın Akdeniz'in iç ve dağlık kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz'in sahil şeridinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olacağı muhtemel ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç, direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinden sonra yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinden sonra kuzey ve iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Çardak ilçesi sağanak yağışlı

İZMİR °C, 15°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batısı ile doğusunun iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak Sivas, Yozgat ve Kayseri çevrelerinde sabah ve gece saatlerinde karla karışık yağmur kar şeklinde olması bekleniyor. Gece saatlerinden sonra doğu ve güney kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

YOZGAT °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, sabah ve gece saatlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİNOP °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli, Rize il geneli ile Giresun'un ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli, bölgenin yükseklerinde (1500-1750 metre ve üzeri rakımlı yerlerde) yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin sahil şeridinde rüzgarın kuzeybatı yönlerden kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli, kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

KARS °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

VAN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİİRT °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Doğu Karadeniz, Güney Ege, Batı Akdeniz’de fırtına; Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde; Dalga: 3,0 ila 4,0 m, batısı 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 1,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam güneyi 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, akşam batısı 8 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi 2,0 ila 3,0m, açıkları 4,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, Antalya Körfezi’nde 6 ila 8; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan sabah 5 ila 7 kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0 m, doğusu yer yer 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, zamanla 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.