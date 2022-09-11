Meteoroloji'den Marmara ve Batı Karadeniz'e kuvvetli ve gök gürültülü uyarı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.BURSA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 12 Eylül Pazartesi günü Marmara Bölgesi'nde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren (03:00 TSİ) etkisini göstereceği kaydedildi.
Trakya'da (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ), sabah saatlerinden itibaren kuzeyinde ve doğusunda (İstanbul'un kuzey kesimleriyle Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa çevreleri) kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğini belirtilen açıklamada, "Yağışların Trakya'da öğle saatlerinden sonra, doğu kesimlerde akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Ayrıca yine 12 Eylül saat 9.00 itibariyle Batı Karadeniz'de de Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı, Kastamonu ve Sinop illerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiği kaydedildi.
Yerel kuvvetli yağışların beklendiği bu süreçte oluşabilecek ani sel, yıldırım, yerel dolu, ulaşımda aksama ve kısa süreli fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.
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