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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

YAŞAM 08.07.2023, 07:57
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu , Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu , Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Tekirdağ, Giresun, Rize çevreleri, Trabzon’un doğusu ve Artvin’in kuzey kesimlerinde kuvvetli, Kocaeli çevrelerinde çok kuvvetli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların: Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Tekirdağ, Giresun, Rize çevreleri, Trabzon’un doğusu ve Artvin’in kuzey kesimlerinde kuvvetli, Kocaeli çevrelerinde çok kuvvetli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusu ile Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli, Kocaeli çevrelerinde çok kuvvetli, Sakarya çevrelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olacağı bekleniyor.

EDİRNE °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

TEKİRDAĞ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 33°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 32°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 34°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların (Sinop hariç) kuvvetli, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer şiddetli ve yer yer aşırı olacağı bekleniyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli yer yer aşırı olması bekleniyor.

SİNOP °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere çok kuvvetli yer yer aşırı olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun, Rize çevreleri Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 33°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 28°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 23°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 23°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 27°C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Orta Karadeniz ve Güney Ege'de fırtına bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu 5 ila 7 öğle saatlerinden sonra 6 ila 8; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, batısı 4 ila 6 öğle saatlerinden sonra 5 ila 7 yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, Orta Karadeniz 2,5 ila 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi öğe saatlerinden sonra 4 ila 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, açıkları 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Güney Ege 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatı, akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,50 ila 1,0 m, Görüş: İyi.

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