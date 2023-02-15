Meteoroloji'den kuvvetli kar ve buzlanma uyarısı

Meteoroloji, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu bölgelerinde beklenen kuvvetli kar yağışı, buzlanma, donma ve çığ tehlikelerine karşı uyardı.ANKARA (İGFA) - Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu (Konya, Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle kar, Batı Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Karadeniz bölge genelinde kuvvetli, Doğu Karadeniz'de yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Karadeniz bölge genelinde kuvvetli, Doğu Karadeniz'de yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kıyı kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

DENİZLİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 12°C

Parçalı bulutlu

KÜTAHYA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 12°C

Parçalı bulutlu

K.MARAŞ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Konya ve Karaman hariç) hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

KONYA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli kar, yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli, yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli, yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 7°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

SAMSUN °C, 7°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

TOKAT °C, 4°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 7°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Van ve Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ardahan çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, -8°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -7°C

Parçalı çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

MALATYA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 6°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 8°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 8°C

Parçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Doğu Karadeniz, Güney Ege ile Akdeniz’de fırtına; Batı Karadeniz ile Kuzey Ege açıklarında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, akşam saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 5 ila 7 yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, doğusu 3,5 m, Görüş: Orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar doğusu karla karışık yağmurlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, sabah saatlerinde 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, açıkları 7; Güney Ege'de kuzeyli yönlerden 5 ila 7, kuzeyi 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, güneyi 3,5 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden 4 ila 6, Antalya Körfezi 6 ila 8; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,5 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, kuzeyi ile akşam saatlerinden sonra geneli kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde geneli güneybatıdan 6 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, öğle saatlerinde yer yer 1,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.