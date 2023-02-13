Meteoroloji'den kuvvetli kar, çığ ve fırtına uyarısı

Meteoroloji, Doğu Karadeniz Bölgesi'ne kuvvetli kar yağışı, Marmara ve Ege'ye kuvvetli rüzgar ve fırtına, Doğu Anadolu Bölgesi'ne çığ, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'ya don uyarısında bulundu.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Yalova, Niğde, Kayseri, Sivas, Düzce, Tokat, Samsun, Ordu ve Ardahan çevreleri ile Balıkesir ve Kars'ın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinden itibaren Artvin çevreleri ile Rize'nin iç ve doğu kesimlerinde kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2-5 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

RİZE’NİN DOĞUSU İLE ARTVİN ÇEVRELERİNDE KUVVETLİ KAR YAĞIŞLARINA DİKKAT! : Yağışların, bu gece saatlerine kadar Rize’nin iç ve doğusu ile Artvin çevrelerinde kuvvetli (5-20 cm) ve yer yer yoğun olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Kocaeli ve Yalova ile Balıkesir'in kuzey çevrelerinin hafif yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneybatısında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 7°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 10°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 13°C

Az bulutlu

KÜTAHYA °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 14°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Az bulutlu

HATAY °C, 12°C

Az bulutlu

K.MARAŞ °C, 5°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, -3°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Düzce çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 6°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

KASTAMONU °C, 2°C

Çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 6°C

Çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Tokat, Samsun ve Ordu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin çevreleri ile Rize'nin iç ve doğu kesimlerinde kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 6°C

Çok bulutlu

SAMSUN °C, 6°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

TOKAT °C, 2°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

TRABZON °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzey kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, -8°C

Çok bulutlu

KARS °C, -7°C

Çok bulutlu, kuzey çevreleri aralıklı ve hafif kar yağışlı

MALATYA °C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 6°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 7°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 5°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 8°C

Az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Doğu Karadeniz’de fırtına; Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer yağmur ve karla karışık yağmurlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Doğu Karadeniz’de öğle saatlerine kadar 3,0 ila 4,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmurlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege’nin güneyi 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0, Güney Ege’nin güneyi 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan, gece saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi.