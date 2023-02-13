Meteoroloji'den kuvvetli kar, çığ ve fırtına uyarısı
Meteoroloji, Doğu Karadeniz Bölgesi'ne kuvvetli kar yağışı, Marmara ve Ege'ye kuvvetli rüzgar ve fırtına, Doğu Anadolu Bölgesi'ne çığ, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'ya don uyarısında bulundu.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Yalova, Niğde, Kayseri, Sivas, Düzce, Tokat, Samsun, Ordu ve Ardahan çevreleri ile Balıkesir ve Kars'ın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinden itibaren Artvin çevreleri ile Rize'nin iç ve doğu kesimlerinde kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2-5 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
RİZE’NİN DOĞUSU İLE ARTVİN ÇEVRELERİNDE KUVVETLİ KAR YAĞIŞLARINA DİKKAT! : Yağışların, bu gece saatlerine kadar Rize’nin iç ve doğusu ile Artvin çevrelerinde kuvvetli (5-20 cm) ve yer yer yoğun olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Kocaeli ve Yalova ile Balıkesir'in kuzey çevrelerinin hafif yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneybatısında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 8°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KOCAELİ °C, 8°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 10°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 13°C
Az bulutlu
KÜTAHYA °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 14°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Az bulutlu
HATAY °C, 12°C
Az bulutlu
K.MARAŞ °C, 5°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, -3°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Düzce çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 6°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
KASTAMONU °C, 2°C
Çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 6°C
Çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Tokat, Samsun ve Ordu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin çevreleri ile Rize'nin iç ve doğu kesimlerinde kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA °C, 6°C
Çok bulutlu
SAMSUN °C, 6°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
TOKAT °C, 2°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
TRABZON °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzey kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, -8°C
Çok bulutlu
KARS °C, -7°C
Çok bulutlu, kuzey çevreleri aralıklı ve hafif kar yağışlı
MALATYA °C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 6°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 7°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 5°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 8°C
Az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Doğu Karadeniz’de fırtına; Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer yağmur ve karla karışık yağmurlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Doğu Karadeniz’de öğle saatlerine kadar 3,0 ila 4,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmurlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege’nin güneyi 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0, Güney Ege’nin güneyi 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan, gece saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|22
|54
|2. Fenerbahçe
|21
|45
|3. Başakşehir
|21
|40
|4. Beşiktaş
|21
|39
|5. A.Demirspor
|21
|38
|6. Trabzonspor
|22
|38
|7. Kayserispor
|21
|32
|8. Konyaspor
|21
|27
|9. Karagümrük
|21
|26
|10. Gaziantep FK
|22
|25
|11. Alanyaspor
|22
|25
|12. Sivasspor
|22
|24
|13. Antalyaspor
|21
|24
|14. Hatayspor
|21
|23
|15. Ankaragücü
|21
|22
|16. Kasımpaşa
|22
|22
|17. Giresunspor
|21
|21
|18. İstanbulspor
|22
|21
|19. Ümraniye
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|22
|42
|2. Eyüpspor
|21
|41
|3. Bodrumspor
|21
|38
|4. Pendikspor
|22
|37
|5. Rizespor
|21
|37
|6. Keçiörengücü
|22
|37
|7. Sakaryaspor
|22
|37
|8. Bandırmaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|22
|34
|10. Manisa FK
|21
|30
|11. Göztepe
|22
|30
|12. Adanaspor
|22
|25
|13. Tuzlaspor
|22
|22
|14. Altay
|22
|19
|15. Erzurumspor
|22
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Gençlerbirliği
|22
|16
|18. Denizlispor
|22
|16
|19. Yeni Malatyaspor
|22
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|20
|50
|2. M.City
|21
|45
|3. M. United
|22
|43
|4. Newcastle
|21
|40
|5. Tottenham
|22
|39
|6. Brighton
|20
|34
|7. Brentford
|21
|33
|8. Fulham
|22
|32
|9. Chelsea
|21
|30
|10. Liverpool
|20
|29
|11. Aston Villa
|21
|28
|12. Crystal Palace
|21
|24
|13. Nottingham Forest
|21
|24
|14. Leicester City
|21
|21
|15. Wolves
|21
|20
|16. Leeds United
|21
|19
|17. West Ham United
|21
|19
|18. Everton
|21
|18
|19. Bournemouth
|21
|17
|20. Southampton
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|20
|53
|2. Real Madrid
|20
|45
|3. Real Sociedad
|20
|39
|4. Atletico Madrid
|20
|35
|5. Rayo Vallecano
|20
|32
|6. Villarreal
|20
|31
|7. Real Betis
|20
|31
|8. Athletic Bilbao
|20
|29
|9. Osasuna
|20
|29
|10. Mallorca
|20
|28
|11. Girona
|20
|24
|12. Celta Vigo
|20
|23
|13. Real Valladolid
|20
|23
|14. Almeria
|20
|22
|15. Espanyol
|20
|21
|16. Sevilla
|20
|21
|17. Valencia
|20
|20
|18. Cadiz
|20
|19
|19. Getafe
|20
|18
|20. Elche
|20
|9