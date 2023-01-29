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Meteoroloji'den kar uyarısı

YAŞAM 29.01.2023, 08:00
Meteoroloji'den kar uyarısı

Ülke genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinin yağışlı ve karla karışık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusunda kar; yurdumuzun kıyı kesimleri ile İç Ege'nin batısında ve Güneydoğu'da yağış alan yerlerde yağmur ve sağanak; diğer yerlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yarın yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde sıcaklıkların 3-5 derece azalması bekleniyor.

RÜZGAR: Yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzeyli, diğer yerlerde önceleri güneyli, zamanla batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak; Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmur ve sağanak, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Sakarya'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE 2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 4°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu Yakası yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 0°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 4°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, İç Ege'nin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Denizli ve Manisa çevrelerinde yağmur ve sağanak; Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

DENİZLİ 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın batı kıyıları dışında bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ADANA 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ANTALYA 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HATAY 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin ve bölgenin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ÇANKIRI 0°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR 1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

KONYA 0°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde bu akşam saatlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

BOLU 1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE 5°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU -3°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 4°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

AMASYA 5°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

SAMSUN 6°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 4°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

TRABZON 9°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM -5°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS -13°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA -1°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN -5°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ve kuzeyinin yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR -1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, kuzeyi karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GAZİANTEP 4°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 0°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ŞANLIURFA 7°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Karadeniz’de fırtına bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu gece saatlerinde 5 ila 7, sabah saatlerinden itibaren 8; Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 ila 4,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m; Görüş; İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

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