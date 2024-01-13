Meteoroloji'den kar uyarısı

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun yağmur ve sağanak yağışlı, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Sivas ile Karaman çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun yağmur ve sağanak yağışlı, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Sivas ile Karaman çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay çevreleri kuvvetli gök gürültülü sağanak; Van ve Ağrı çevreleri ile Muş'un güneyi ve Siirt'in doğusunda kuvvetli kar, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Trabzon, Rize, Artvin, Giresun illerinin yüksekleri, Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara'nın batısı ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimleride 2 ila 5 derece azalacağı, diger yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Orta Karadeniz'de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Hatay çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Van ve Ağrı çevreleri ile Muş'un güneyi, Siirt'in doğusu ve Kastamonu'nunkuzeyinde kuvvetli kar, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Trabzon, Rize, Artvin, Giresun illerinin yüksekleri, Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, su baskını, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE -4°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 1°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KOCAELİ 0°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

TEKİRDAĞ -2°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR -4°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 0°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA -2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin (Toroslar Mevkii) hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay'da yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler hafif sağanak yağışlı

ANTALYA 10°C, 17°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA -2°C, 5°C

Parçalı bulutlu

MERSİN 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler hafif sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA -4°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR -4°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ -6°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA -2°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu'nun kuzey ilçelerinin yükseklerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU -4°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU -5°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçececeği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ilçlerinin yüksekleri kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 3°C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK 1°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge gemeli karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun illerinin yükseklerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 2°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla yükseklerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

SAMSUN 3°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, zamanla kar yağışlı

TOKAT -3°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON 3°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla yükseklerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Van ve Ağrı çevreleri ile Muş'un güneyi ve Siirt'in doğusunda kuvvetli kar, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI -5°C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kuvvetli kar yağışlı

ERZURUM -7°C, -3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA -3°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN -2°C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kuvvetli kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 2°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP 3°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

MARDİN 2°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA 4°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DENİZLERDE HAVA

Doğu Karadeniz ve Güney Ege açıklarında fırtına; Marmara, Kuzey Ege, Batı Akdeniz ve Van Gölü'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu 5 ila 7, ilk saatlerde doğusu 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra geneli 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, sabah saatlerinde doğusu 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, sabah saatlerinde 2,5 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinde kuzeyi ile zamanla geneli 4 ila 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, açıkları yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m, açıkları yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi sabah saatlerinde 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Antalya Körfezi 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı; Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 1,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.