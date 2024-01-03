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Meteoroloji'den kar uyarısı

YAŞAM 03.01.2024, 07:56
Meteoroloji'den kar uyarısı

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Tekirdağ, Çanakkale, Yozgat, Sivas, Kayseri, Erzincan, Erzurum, Ağrı ve Ardahan çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı, bazı kesimlerde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Tekirdağ, Çanakkale, Yozgat, Sivas, Kayseri, Erzincan, Erzurum, Ağrı ve Ardahan çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bu sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında beklenen yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Çanakkale ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 16°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 12°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C

Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde doğu ilçeleri sağanak yağışlı

HATAY °C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Kayseri ve Yozgat çevrelerinin yağmurlu, Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Çok bulutlu

KONYA °C, 13°C

Çok bulutlu

YOZGAT °C, 9°C

Çok bulutlu ve gece saatlerinde yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer yoğun olmak üzere sis bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

DÜZCE °C, 17°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 11°C

Çok bulutlu, bu gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 14°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

TOKAT °C, 12°C

Çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yağmurlu

TRABZON °C, 14°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Elazığ ve Şırnak çevrelerinin yağmurlu, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin karla karışı yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 4°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

KARS °C, 4°C

Çok bulutlu

MALATYA °C, 7°C

Çok bulutlu

VAN °C, 7°C

Çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde bölge genelinin, gece saatlerinden itibaren batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 5°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

GAZİANTEP °C, 14°C

Çok bulutlu, bu sabah ile gece saatlerinde sağanak yağışlı

MARDİN °C, 8°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

SİİRT °C, 7°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6, gece saatlerinden itibaren doğusu 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra geneli doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 2,5 m, gece saatlerinden itibaren batısı 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Güneyli yönlerden 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra Güney Ege’nin güneyi 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Güney Ege’nin güneyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, İskenderun Körfezi kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusu güneybatıdan 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinden itibaren Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.

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