Meteoroloji'den kar uyarısı

Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Erzincan, Tunceli ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu kuzey ve doğu kesimlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Erzincan, Tunceli ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, iç, kuzey ve batı kesimlerde yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Erzincan, Tunceli ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, Marmara, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin(Edirne ve Kırklareli hariç) aralıklı yağmurlu, doğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; güneyli yönlerden (40-70 km/saat) kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

EDİRNE °C, 12°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KOCAELİ °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, Adana, Osmaniya, Kahramanmaraş, Osmaniya ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, Doğu Akdeniz'in toroslar mevkisinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Osmaniya çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 18°C

Çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, doğusu ile Çankırı çevrelerinin aralıklı yağmurlu, zamanla yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, zamanla iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların; akşam saatlerinde Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olamsı bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden (40-70 km/saat) kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden (40-70 km/saat) kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

SAMSUN °C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneybatı kesimlerde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Tunceli, Erzincan, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden (40-70 km/saat) kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 6°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri yer yer kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz'de tam fırtına; Doğu Karadeniz'de kuvvetli fırtına; Batı Akdeniz ve Marmara’da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 5 ila 7, ilk saatlerde doğusu zamanla geneli 7 ila 9 yer yer 10; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde batısı zamanla geneli batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 yer yer 9 kuvvetinde, Dalga: 3,5 ila 4,0 m, yer yer 5,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi ilk saatler 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, açıkları 7; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu ilk saatlerde 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Batı Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.