Meteoroloji'den kar uyarısı

Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Anadolu güneydoğusu ve Güney Doğu Anadolu'nun güney kesimleri haric yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu, Marmara'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; bu akşam ilk saatler Marmara, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli, çok kuvvetli yağmur, yükseklerinde yoğun kar olması bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin geneli parcalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Anadolu güneydoğusu ve Güney Doğu Anadolu'nun güney kesimleri haric yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Bursa'nın yüksekleri ile Ankara ve Sivas'ın kuzey ilçelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; bu akşam ilk saatler Marmara, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli, gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yağmur, yükseklerinde yoğun kar olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının güney kıyıları ve Marmara'da önemli bir değişiklik olmayacağı, diğer yerlerde 6 ila 10 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50- 70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yağışların, akşam ilk saatler Marmara, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli, gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağmur, Artvin ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli yağmur, yükseklerinde yoğun kar olmasıbeklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ulaşımda aksamalar vb. dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI : Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50- 70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVAMARMARA

Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Edirne, Kırklareli ve Bilecik çevreleri ile Bursa'nın yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Sakarya ve Bilecik çevreleri hariç bölge genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE -2°C, 7°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

İSTANBUL 6°C, 8°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ -1°C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 6°C, 8°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar şeklin görülmesi beklenen yağışların, Kıyı Ege'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kuzey Ege'de kuzeyli, Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 10°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 9°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 8°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Antalya çevrelerinde kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 14°C, 23°C

Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren Eskişehir çevreleri ile Ankara ve Sivas'ın kuzey ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 5°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, gece saatlerinden itibaren kuzey ilçeleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR 2°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA 5°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS 2°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey ilçeleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU 2°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 5°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 2°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren kuzey ilçelerinin yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK 5°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ARTVİN 4°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 6°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 2°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON 6°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin ( Van, Şırnak ve Hakkari haric ) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı kesimlerinde yağmur ve sağanak, doğu kesimleri karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM -3°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS -5°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA 1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN -1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Adıyaman, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmurlu geceçegi tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 2°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu,

MARDİN 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu,

ŞANLIURFA 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu,

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına; Batı Karadeniz, Marmara ve Doğu Akdeniz'de fırtına; Doğu Karadeniz ve Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, ilk saatlerde batısı 6 ila 8, öğle saatlerinde 4 ila 6, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m, ilk saatlerde Batı Karadeniz'in batısı 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7, akşam saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, sabah saatlerinde 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, sabah saatlerinde yer yer 9, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, kuzeyi 3,0 ila 4,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısı 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, öğle saatlerinden sonra 2,0 ila 3,0 m, doğusu yer yer 4,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yarın öğle saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.