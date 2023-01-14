Meteoroloji'den kar, fırtına ve sel uyarısı

Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Bingöl çevrelerinde kuvvetli yağış ve yoğun kar yağışı olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kıyılarının, Doğu Akdeniz'in doğusunun, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Bingöl çevrelerinde kuvvetli ve yoğun olması beklenen yağışların, Doğu Anadolu'nun batısı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış olan yerlerde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle doğu ve güneydoğu, Marmara ve Akdeniz'de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'de kuzeydoğudan yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Bingöl çevrelerinde kuvvetli ve yoğun olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Aydın'ın güney çevreleri ile Muğla'nın hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş ile Adana'nın güney çevreleri ile Antalya'nın kıyı kesimlerinin sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

ADANA °C, 16 °C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney kesimleri sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kıyıları sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MERSİN °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Sivas'ın doğu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor

ANKARA °C, 7°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 7°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 8°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor

BOLU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 6°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 7°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 7°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan ve Bingöl çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Elazığ ve Tunceli çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor.

AĞRI °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Diyarbakır çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, batısı aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİİRT °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu

DENİZLERDE HAVA

Akdeniz’de fırtına bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yer yer sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege’nin güneyi ile Kuzey Ege açıkları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7, kuzeyi kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m, öğle saatlerine kadar 3,0 ila 4,0 m, Görüş: Orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.