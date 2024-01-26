Meteoroloji'den kar, don, kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, kuvvetli yağış, kar, don ve buzlanma nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu. İstanbul ve Bursa başta olmak üzere yurdun birçok şehrinde kar alarmı verildi.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Afyonkarahisar, Kütahya ve Isparta çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Bolu, Kastamonu, Karabük çevreleri, Zonguldak, Bartın, Düzce illerinin yüksek kesimleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yüksekleri, Güneydoğu Anadolu bölge geneli, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Hatay, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri, Adana'nın kıyı, Van'ın güney kesimleri, Erzincan'ın, Tunceli'nin ve Malatya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yağışların, Bolu, Kastamonu, Karabük çevreleri, Zonguldak, Bartın, Düzce illerinin yüksek kesimleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yüksekleri, Güneydoğu Anadolu bölge geneli, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Hatay, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri, Adana'nın kıyı, Van'ın güney kesimleri, Erzincan'ın, Tunceli'nin ve Malatya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya'nın güney ve doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur, güneydoğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakası ile zamanla il geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

DENİZLİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Hatay çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MERSİN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Zonguldak, Bartın ve Düzce illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 2°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU °C, 3°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere kıyıları yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

SİNOP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 7°C

Çok bulutlu, yükseklerinde yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bayburt çevrelerinde kuvvetli olmak üzere, kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

RİZE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

TOKAT °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeydoğusu, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri, Van'ın güney kesimleri, Erzincan'ın, Tunceli'nin ve Malatya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AĞRI °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, Yağışların doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

MARDİN °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Akdeniz ile Ege açıklarında fırtına; Orta Karadeniz ve Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu batı ve güneybatıdan 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta Karadeniz 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, açıkları ile sabah saatlerinde kuzeyi sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, açıkları kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah 8; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi kuzeybatıdan 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, Antalya Körfezi 8; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, gece saatlerinde batısı kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış ve fırtına anında zayıf.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.