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Meteoroloji'den kar, buzlanma uyarısı!

YAŞAM 25.12.2022, 07:46
Meteoroloji'den kar, buzlanma uyarısı!

Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Kütahya, Hatay ve Van çevreleri ile gece saatlerinde Kilis, G. Antep, Ş. Urfa ve Mardin çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Düzce, Karabük, Bartın, Bolu ile Kastamonu’nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Kütahya, Hatay ve Van çevreleri ile gece saatlerinde Kilis, G. Antep, Ş. Urfa ve Mardin çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Zonguldak, Düzce, Karabük, Bartın, Bolu ile Kastamonu’nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile İç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'da mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinde Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Zonguldak, Düzce, Karabük, Bartın, Bolu ile Kastamonu’nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamlar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı çok bulutlu, doğusu kesimleri ile sabah saatlerinde Tekirdağ çevrelerinin yağmurlu, akşam saatlerinden sonra yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmurlu, akşam saatlerinden sonra yüksek kesimleri yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Manisa çevrelerinin hafif yağmurlu, öğle saatlerinden itibaren Kütahya ile zamanla Afyonkarahisar çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor

A.KARAHİSAR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı

DENİZLİ °C, 12°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Hatay çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın gece saatlerinde iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 10°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 18°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimleri ile zamanla bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde itibaren kar yağışlı

KONYA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sisli, akşam saatlerinde itibaren hafif karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Zonguldak, Düzce, Karabük, Bartın, Bolu çevreleri ile Kastamonu’nun kuzey kesimlerinin yükseklerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

BOLU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu zamanla karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer kuvvetli olmak üzere yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SİNOP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çorum çevreleri ile zamanla Orta Karadeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarında yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TOKAT °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Van çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

AĞRI °C, 5°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 1°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 7°C

Az bulutlu

VAN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde G. Antep, Kilis, Ş. Urfa ve Mardin çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN °C, 10°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 13°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu öğle saatlerine kadar güneybatıdan 3 ila 5, doğusu 4 ila 6, öğle 7, Doğu Karadeniz'de güney ve güneybatı, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Doğu Karadeniz'in doğusu 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, güneyinin açıkları 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, güneyi 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren Antalya Körfezi 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatı, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısı akşam saatlerinde 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.

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