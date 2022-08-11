Meteoroloji'den gök gürültülü uyarı! Türkiye'de bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Marmara'nın doğusunda yarın sabahtan itibaren gök gürültülü sağanak yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Marmara'nın doğusunda yarın sabahtan itibaren gök gürültülü sağanak yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın doğusunda beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar, İstanbul'un Avrupa Yakası ve Yalova çevrelerinde kuvvetli, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak.

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Yalova, Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli; İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 29°C

Çok bulutlu

EDİRNE °C, 34°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; il genelinde kuvvetli, Anadolu Yakası'nda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; il genelinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı, iç ve güney kesimlerin yer yer çok bulutlu, Muğla çevreleri ile Denizli'nin güney ve doğu, Afyonkarahisar'ın güneybatı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Muğla'nın iç kesimleri ile Denizli'nin güney ve doğu, Afyonkarahisar'ın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güneybatı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğu ilçeleri yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri, Hatay ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı, kuzey ve doğu çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 31°C

Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 32°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Sinop merkez hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli; Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra il genelinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇORUM °C, 32°C

Parçalı bulutlu

GÜMÜŞHANE °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 32°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık