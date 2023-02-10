Meteoroloji'den don ve çığ uyarısı
Meteoroloji, buzlanma ve don ile birlikte iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis beklendiği, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunduğu uyarısında bulundu.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul'un Anadolu Yakası, Ege'nin doğusu, Bursa, Kocaeli, Yalova, Konya ve Sinop çevreleri ile Balıkesir ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don ile birlikte iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 5°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 5°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Anadolu Yakası karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KIRKLARELİ °C, 4°C
Çok bulutlu
KOCAELİ °C, 4°C
Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun çok bulutlu, Kütahya ve Afyon çevrelerinin sabah saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
DENİZLİ °C, 9°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 8°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 10°C
Az bulutlu ve açık
K.MARAŞ °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Konya çevreleri hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, -5°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Bolu ve Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyı Karabük'ün batı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 0°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
DÜZCE °C, 3°C
Çok bulutlu
KASTAMONU °C, 1°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kıyıları hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 3°C
Çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA °C, 3°C
Çok bulutlu
SAMSUN °C, 6°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TOKAT °C, -2°C
Çok bulutlu
TRABZON °C, 8°C
Çok bulutlu, öğlen ve gece saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, -9°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 6°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 6°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 8°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Ege’de fırtına; Marmara ve Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu karla karışık yağmurlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyi 4 ila 6, Güney Ege’nin güneyi 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, Güney Ege 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|22
|54
|2. Fenerbahçe
|21
|45
|3. Başakşehir
|21
|40
|4. Beşiktaş
|21
|39
|5. A.Demirspor
|21
|38
|6. Trabzonspor
|22
|38
|7. Kayserispor
|21
|32
|8. Konyaspor
|21
|27
|9. Karagümrük
|21
|26
|10. Gaziantep FK
|22
|25
|11. Alanyaspor
|22
|25
|12. Sivasspor
|22
|24
|13. Antalyaspor
|21
|24
|14. Hatayspor
|21
|23
|15. Ankaragücü
|21
|22
|16. Kasımpaşa
|22
|22
|17. Giresunspor
|21
|21
|18. İstanbulspor
|22
|21
|19. Ümraniye
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|22
|42
|2. Eyüpspor
|21
|41
|3. Bodrumspor
|21
|38
|4. Pendikspor
|22
|37
|5. Rizespor
|21
|37
|6. Keçiörengücü
|22
|37
|7. Sakaryaspor
|22
|37
|8. Bandırmaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|22
|34
|10. Manisa FK
|21
|30
|11. Göztepe
|22
|30
|12. Adanaspor
|22
|25
|13. Tuzlaspor
|22
|22
|14. Altay
|22
|19
|15. Erzurumspor
|22
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Gençlerbirliği
|22
|16
|18. Denizlispor
|22
|16
|19. Yeni Malatyaspor
|22
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|20
|50
|2. M.City
|21
|45
|3. M. United
|22
|43
|4. Newcastle
|21
|40
|5. Tottenham
|22
|39
|6. Brighton
|20
|34
|7. Brentford
|21
|33
|8. Fulham
|22
|32
|9. Chelsea
|21
|30
|10. Liverpool
|20
|29
|11. Aston Villa
|21
|28
|12. Crystal Palace
|21
|24
|13. Nottingham Forest
|21
|24
|14. Leicester City
|21
|21
|15. Wolves
|21
|20
|16. Leeds United
|21
|19
|17. West Ham United
|21
|19
|18. Everton
|21
|18
|19. Bournemouth
|21
|17
|20. Southampton
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|20
|53
|2. Real Madrid
|20
|45
|3. Real Sociedad
|20
|39
|4. Atletico Madrid
|20
|35
|5. Rayo Vallecano
|20
|32
|6. Villarreal
|20
|31
|7. Real Betis
|20
|31
|8. Athletic Bilbao
|20
|29
|9. Osasuna
|20
|29
|10. Mallorca
|20
|28
|11. Girona
|20
|24
|12. Celta Vigo
|20
|23
|13. Real Valladolid
|20
|23
|14. Almeria
|20
|22
|15. Espanyol
|20
|21
|16. Sevilla
|20
|21
|17. Valencia
|20
|20
|18. Cadiz
|20
|19
|19. Getafe
|20
|18
|20. Elche
|20
|9