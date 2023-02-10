Meteoroloji'den don ve çığ uyarısı

Meteoroloji, buzlanma ve don ile birlikte iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis beklendiği, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunduğu uyarısında bulundu.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul'un Anadolu Yakası, Ege'nin doğusu, Bursa, Kocaeli, Yalova, Konya ve Sinop çevreleri ile Balıkesir ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don ile birlikte iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 5°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 5°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Anadolu Yakası karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 4°C

Çok bulutlu

KOCAELİ °C, 4°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun çok bulutlu, Kütahya ve Afyon çevrelerinin sabah saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

DENİZLİ °C, 9°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 8°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 10°C

Az bulutlu ve açık

K.MARAŞ °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Konya çevreleri hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, -5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Bolu ve Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyı Karabük'ün batı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 0°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

DÜZCE °C, 3°C

Çok bulutlu

KASTAMONU °C, 1°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kıyıları hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 3°C

Çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 3°C

Çok bulutlu

SAMSUN °C, 6°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TOKAT °C, -2°C

Çok bulutlu

TRABZON °C, 8°C

Çok bulutlu, öğlen ve gece saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, -9°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 6°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 6°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 8°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Ege’de fırtına; Marmara ve Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu karla karışık yağmurlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyi 4 ila 6, Güney Ege’nin güneyi 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, Güney Ege 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.