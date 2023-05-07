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Meteoroloji'den dolu, kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

YAŞAM 07.05.2023, 08:09
Meteoroloji'den dolu, kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli yağış olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Muğla, Adıyaman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Muğla, Denizli, Tokat, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Tunceli çevreleri, Kastamonu’nun kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Yurdun kuzey ve batı kesimlerinde kuzey, diğer yerlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz’in doğusu ile Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Muğla, Denizli, Tokat, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Tunceli çevreleri, Kastamonu’nun kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Karadeniz’in doğusu ile Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Muğla çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 24°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: kuzeydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Tokat, Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz’in doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Erzincan ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Doğu Karadeniz’in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusu 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusu batı ve güneybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinde 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Doğu Karadeniz’in batısı yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar güneydoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerine kadar Güney Ege’nin güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar 6; Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuzeyi 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, İskenderun Körfezi ile sabah saatlerinde geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu; Rüzgar: Kuzeyli yönlerden öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

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