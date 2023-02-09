Meteoroloji'den çığ, buzlanma ve kar uyarısı

Meteoroloji, kar, buzlanma ve çığ tehlikesine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.ANKARA (İGFA) - Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Kırşehir, Van, Hakkari çevreleri ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleri ile Balıkesir’in kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Ülke genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların öğle saatlerine kadar İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleri ile Balıkesir’in kuzey kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerine kadar İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleri ile Balıkesir’in kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı kar yağışlı

KOCAELİ °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 7°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KÜTAHYA °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

MUĞLA °C, 7°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Ankara ve Kırşehir çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı

KAYSERİ °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kar yağışlı

DÜZCE °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kar yağışlı

KASTAMONU °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Artvin'in kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Van ve Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, -2°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor. bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 3°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz, Marmara ve Ege’de fırtına; Doğu Karadeniz ve Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı 5 ila 7, akşam saatlerine batısı kadar 8; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar 7, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Batı Karadeniz'in batısı 3,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmurlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m; Görüş: Orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, açıkları ile Güney Ege’nin güneyi sağanak yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, açıkları 4,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Batı Akdeniz’in batısı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde Antalya Körfezi 7; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 sabah saatlerinde 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, sabah saatlerinde 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, hafif kar yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,50 ila 0,75 m; Görüş: İyi.