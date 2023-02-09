Meteoroloji'den çığ, buzlanma ve kar uyarısı
Meteoroloji, kar, buzlanma ve çığ tehlikesine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.ANKARA (İGFA) - Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Kırşehir, Van, Hakkari çevreleri ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleri ile Balıkesir’in kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Ülke genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların öğle saatlerine kadar İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleri ile Balıkesir’in kuzey kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerine kadar İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleri ile Balıkesir’in kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı kar yağışlı
KOCAELİ °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor.
DENİZLİ °C, 7°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KÜTAHYA °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
MUĞLA °C, 7°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Ankara ve Kırşehir çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı
KAYSERİ °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kar yağışlı
DÜZCE °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kar yağışlı
KASTAMONU °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Artvin'in kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Van ve Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.
ERZURUM °C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, -2°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor. bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 3°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz, Marmara ve Ege’de fırtına; Doğu Karadeniz ve Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı 5 ila 7, akşam saatlerine batısı kadar 8; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar 7, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Batı Karadeniz'in batısı 3,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmurlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m; Görüş: Orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, açıkları ile Güney Ege’nin güneyi sağanak yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, açıkları 4,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Batı Akdeniz’in batısı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde Antalya Körfezi 7; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 sabah saatlerinde 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, sabah saatlerinde 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu, hafif kar yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,50 ila 0,75 m; Görüş: İyi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|22
|54
|2. Fenerbahçe
|21
|45
|3. Başakşehir
|21
|40
|4. Beşiktaş
|21
|39
|5. A.Demirspor
|21
|38
|6. Trabzonspor
|22
|38
|7. Kayserispor
|21
|32
|8. Konyaspor
|21
|27
|9. Karagümrük
|21
|26
|10. Gaziantep FK
|22
|25
|11. Alanyaspor
|22
|25
|12. Sivasspor
|22
|24
|13. Antalyaspor
|21
|24
|14. Hatayspor
|21
|23
|15. Ankaragücü
|21
|22
|16. Kasımpaşa
|22
|22
|17. Giresunspor
|21
|21
|18. İstanbulspor
|22
|21
|19. Ümraniye
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|22
|42
|2. Eyüpspor
|21
|41
|3. Bodrumspor
|21
|38
|4. Pendikspor
|22
|37
|5. Rizespor
|21
|37
|6. Keçiörengücü
|22
|37
|7. Sakaryaspor
|22
|37
|8. Bandırmaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|22
|34
|10. Manisa FK
|21
|30
|11. Göztepe
|22
|30
|12. Adanaspor
|22
|25
|13. Tuzlaspor
|22
|22
|14. Altay
|22
|19
|15. Erzurumspor
|22
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Gençlerbirliği
|22
|16
|18. Denizlispor
|22
|16
|19. Yeni Malatyaspor
|22
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|20
|50
|2. M.City
|21
|45
|3. M. United
|22
|43
|4. Newcastle
|21
|40
|5. Tottenham
|22
|39
|6. Brighton
|20
|34
|7. Brentford
|21
|33
|8. Fulham
|22
|32
|9. Chelsea
|21
|30
|10. Liverpool
|20
|29
|11. Aston Villa
|21
|28
|12. Crystal Palace
|21
|24
|13. Nottingham Forest
|21
|24
|14. Leicester City
|21
|21
|15. Wolves
|21
|20
|16. Leeds United
|21
|19
|17. West Ham United
|21
|19
|18. Everton
|21
|18
|19. Bournemouth
|21
|17
|20. Southampton
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|20
|53
|2. Real Madrid
|20
|45
|3. Real Sociedad
|20
|39
|4. Atletico Madrid
|20
|35
|5. Rayo Vallecano
|20
|32
|6. Villarreal
|20
|31
|7. Real Betis
|20
|31
|8. Athletic Bilbao
|20
|29
|9. Osasuna
|20
|29
|10. Mallorca
|20
|28
|11. Girona
|20
|24
|12. Celta Vigo
|20
|23
|13. Real Valladolid
|20
|23
|14. Almeria
|20
|22
|15. Espanyol
|20
|21
|16. Sevilla
|20
|21
|17. Valencia
|20
|20
|18. Cadiz
|20
|19
|19. Getafe
|20
|18
|20. Elche
|20
|9