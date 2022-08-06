Meteoroloji'den ciddi uyarı! Türkiye'de bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 06.08.2022 cumartesi günü İçanadolu Bölgesi'nde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağını bildirdi. Ankara, Eskişehir ve İstanbul'un kuzey ilçelerinde de kuvvet yağış uyarısı geldi.İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

BURSA 21°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 21°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu

İSTANBUL 23°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 22°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

DENİZLİ 24°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 25°C, 34°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla yer yer parçalı bulutlu

KÜTAHYA 17°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 23°C, 35°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla yer yer parçalı bulutlu

AKDENİZ

ADANA 25°C, 36°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

ANTALYA 27°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 26°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 22°C, 34°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri, Ankara'nın il merkezi ile kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 21°C, 35°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra il merkezi ile kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 18°C, 31°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 24°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU 17°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 20°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 17°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 24°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA 20°C, 33°C

Parçalı bulutlu

ÇORUM 17°C, 31°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 24°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 25°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM 14°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 11°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 21°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

VAN 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR 25°C, 44°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 27°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 29°C, 42°C

Az bulutlu ve açık