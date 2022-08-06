Meteoroloji'den ciddi uyarı! Türkiye'de bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 06.08.2022 cumartesi günü İçanadolu Bölgesi'nde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağını bildirdi. Ankara, Eskişehir ve İstanbul'un kuzey ilçelerinde de kuvvet yağış uyarısı geldi.İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
BURSA 21°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE 21°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu
İSTANBUL 23°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 22°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
DENİZLİ 24°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 25°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla yer yer parçalı bulutlu
KÜTAHYA 17°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla yer yer parçalı bulutlu
AKDENİZ
ADANA 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu
ANTALYA 27°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 26°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 22°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri, Ankara'nın il merkezi ile kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 21°C, 35°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra il merkezi ile kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR 18°C, 31°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA 24°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU 17°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 20°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 17°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 24°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA 20°C, 33°C
Parçalı bulutlu
ÇORUM 17°C, 31°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 24°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 25°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM 14°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 21°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
VAN 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR 25°C, 44°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 27°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 29°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
|İmsak
|04:16
|Güneş
|05:58
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:08
|Akşam
|20:23
|Yatsı
|21:57
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|1
|3
|2. Adana Demirspor
|0
|0
|3. Alanyaspor
|0
|0
|4. Ankaragücü
|0
|0
|5. Antalyaspor
|0
|0
|6. Beşiktaş
|0
|0
|7. Karagümrük
|0
|0
|8. Fenerbahçe
|0
|0
|9. Galatasaray
|0
|0
|10. Gaziantep FK
|0
|0
|11. Giresunspor
|0
|0
|12. Hatayspor
|0
|0
|13. Başakşehir
|0
|0
|14. Kasımpaşa
|0
|0
|15. Kayserispor
|0
|0
|16. Konyaspor
|0
|0
|17. Sivasspor
|0
|0
|18. Ümraniye
|0
|0
|19. İstanbulspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altay
|0
|0
|3. Altınordu
|0
|0
|4. Bandırmaspor
|0
|0
|5. Bodrumspor
|0
|0
|6. Boluspor
|0
|0
|7. Denizlispor
|0
|0
|8. Erzurumspor
|0
|0
|9. Eyüpspor
|0
|0
|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Samsunspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
|0
|19. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
|0
|0
|2. Arsenal
|1
|1
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brentford
|0
|0
|5. Brighton
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|1
|1
|8. Everton
|0
|0
|9. Fulham
|0
|0
|10. Leeds United
|0
|0
|11. Leicester City
|0
|0
|12. Liverpool
|0
|0
|13. M.City
|0
|0
|14. M. United
|0
|0
|15. Newcastle
|0
|0
|16. Nottingham Forest
|0
|0
|17. Southampton
|0
|0
|18. Tottenham
|0
|0
|19. West Ham United
|0
|0
|20. Wolverhampton Wanderers
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cadiz
|0
|0
|6. Celta Vigo
|0
|0
|7. Elche
|0
|0
|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Girona
|0
|0
|11. Mallorca
|0
|0
|12. Osasuna
|0
|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0