Meteor yağmurunu izlediler

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi, gençleri doğada gökyüzü ile buluşturdu. Perseid Meteor Yağmuru gözlemi için Yusuflar Mahallesi’nde kamp kuran gençler, gece boyunca gökyüzündeki şöleni takip ettiler.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi düzenlediği etkinlikler ile yılın en önemli gök olaylarından biri olan ‘Perseid Meteor Yağmuru’nu vatandaşlar ile buluşturdu.

Etkinlikler kapsamında Büyükşehir Gençlik Merkezi de gözlem noktası olarak seçilen Tepebaşı ilçesinin Yusuflar mahallesinde ‘Perseid Meteor Yağmuru’ gözlemi ile gençlerin unutulmaz bir gece geçirmelerini sağladı.

Gençlerin yanı sıra gençlik merkezi gönüllüleri ve çok sayıda sivil toplum örgütü üyesinin yer aldığı 400 kişi, gökyüzündeki şöleni büyük heyecanla takip etti. Gökyüzü meraklıları geceyi gözlem alanında geçirdi.

Kamp çadırlarını, sandalyelerini ve kamp malzemelerini alana kuran gençler, gece boyunca en önemli gökyüzü olaylarından olan ve gökyüzünde muhteşem bir gösteriye dönen meteor yağmurunu telefon ve fotoğraf makinaları ile kaydederek ölümsüzleştirdiler.

Yapılan etkinlikten dolayı çok mutlu olduklarını kaydeden gençler, “Bizlere bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’e çok teşekkür ederiz. Çok özel bir etkinlik oldu. Gökyüzü şölenini takip etme şansı yakaladık.” dediler.

Büyükşehir Gençlik Merkezi yetkilileri de, gençlere yönelik etkinliklerin artarak devam edeceğini belirttiler.