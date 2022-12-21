Mesut Şehitoğlu’ndan Bursalılara çağrı; “Her aile 1 can dostu sahiplenmeli”

Nilüfer Belediyesi CHP Meclis üyesi Mesut Şehitoğlu; terkedilmiş, hasta veya bakıma muhtaç 800’ü aşkın can dostumuza ev sahipliği yapan Her Eve Bir Pati Derneği’ne (HEPAD) gerçekleştirdiği ziyarette, “Artan popülasyon ile birlikte sokak hayvanları sorunu tüm Türkiye’nin sorunu haline geldi. Can dostlarımızı aşılatmak, kısırlaştırmak, yaşatmak ve sahiplenmek hepimizin görevi" dedi.BURSA (İGFA) - Sosyal, ekonomik ve kültürel alanda toplum yararına birçok projede görev alan, birçok sivil toplum kuruluşunda aktif üyeliği yer alan Nilüfer Belediyesi CHP Meclis üyesi Mesut Şehitoğlu ziyaretleri kapsamında Her Eve Bir Pati Derneği’ne (HEPAD) ziyaret gerçekleştirerek Türkiye’nin sorunu haline gelen sokak hayvanları konusunda çağrıda bulundu.

SOKAK HAYVANLARI, TÜM TÜRKİYE’NİN SORUNU HALİNE GELİYOR

Bursa ve Türkiye köpek popülasyonunun arttığına vurgu yapan ve doğum günü, özel günler gibi çeşitli sebeplerle, bir anlık hevesle alınan dostlarımızın sokağa bırakıldığına dikkat çeken Şehitoğlu, “Sokak hayvanları ve terkedilmiş hayvanların sorunun sadece Bursa’nın değil tüm Türkiye’nin sorunudur. Sürdürülebilir önlemler almazsak bu sorun her geçen gün daha da büyüyecek. Popülasyonun artmasının temel sebepleri kısırlaştırmanın yeteri düzeyde yapılamaması ve sahiplenilen sokağa bırakılan can dostlarımız yer alıyor. Bu anlamda özellikle yerel yönetimlere büyük görev düşüyor.” ifadelerini kullandı.

“HER ÇOCUĞUN MUTLAKA BİR CAN DOSTU OLMALI”

Bursalılara çağrıda bulunan Şehitoğlu, “Büyük bir sorumluluk üstlenerek 800’i aşkın can dostumuza ev sahipliği yapan HEPAD, bu anlamda birçok kamu kurum ve kuruluşunun yapamadığı veya yapmak istemediği görevi yerine getiriyor. Vatandaşlarımızın yapması gereken konu çok açık ve net. Buradan ve benzeri derneklerden can dostlarımıza yuvamızı açmak, sahiplenmek. Bazen koruma amaçlı bazen de evde bir dert yoldaşı olarak bulabileceğiniz her cinsten, her yaştan burada çok güzel dostlarımız var. Bu tür derneklerimizin sayısının artmasını diliyorum. Tüm can dostlarımızı sokakta bir tehlike olarak değil de onları dost arayan, yuva arayan bir canlı olarak görmeliyiz. Yeni dost arayan tüm Bursalıları buraya bekliyoruz. Benim çocukluğumda 3 köpeğim vardı. Her çocuğun mutlaka bir köpeği olmalı.”

DOST SAHİPLENEN VATANDAŞLARA NİLÜFER BELEDİYESİ’NDEN BÜYÜK DESTEK

Nilüfer Belediyesi’nin sahiplendirmeye yönelik yeni teşvikleri hayata geçirdiği aktaran Şehitoğlu şöyle devam etti, “3 Haziran 2022’de Nilüfer Belediyesi meclisimizde sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi hususunda ciddi bir karar aldık. Barınaklardan can dostlarımızı sahiplenen vatandaşlarımıza yönelik teşvikleri içeren kararımız çerçevesinde 1 yıl boyunca her türlü bakım ve acil sağlık sorunlarında Nilüfer Belediyesi’nin Veteriner Hizmetleri bu konuda ücretsiz yardımcı olacak. Aynı zamanda barınaklardan hayvan sahiplenen kişilerin Nilüfer Belediyesi tesislerinden indirimli faydalanabilmesini sağladık.” ifadelerini kullandı.

HEPAD’TA BİR YILDA 300 CAN DOSTUNA YENİ YUVA BULUNDU

2022 yılında 300’e yakın terkedilmiş dostumuzun HEPAD aracılığıyla sahiplendirildiğine vurgu yapan Şehitoğlu, “Barınağın gelirleri tamamen bağışlara dayalı olarak finanse ediliyor. Herkesi buraya bağış yapmaya ve destek olmaya davet ediyoruz. Ama en önemli bağış ve desteğin bir dost sahiplenerek olacağını unutmamalıyız. Amacımız tüm barınaklardaki terkedilmiş can dostlarımız sahiplendirilmesi. Bursa olarak bu konuda örnek olabiliriz. Çiftliği gezerken hissettiği duyguları paylaşan Şehitoğlu, “Bir sokak hayvanını sahiplenme kararını veren bir bireyin HEPAD çiftliğine gelip de buradan bir dostumuzu sahiplenmeden çıkması mümkün değil. Hepsi birbirinden tatlı, hepsi birbirinden sevecen ve en önemlisi de sahiplendirilme hususunda bir yalvarış içerisindeler. O yalvarış ve yakarışlarını ben kendi yüreğimde hissettim.” dedi.

Her Eve Pati Derneği, Nilüfer Başköy’de 15 dönüm arazi üzerinde yer alırken; cumartesi ve Pazar günler saat 10.00 - 17.00 saatlerinde arasında ziyaret edilebiliyor. HEPAD 2022 yıl sonu itibariyle 800’ü aşkın terkedilmiş, hasta veya bakıma muhtaç can dostumuza ev sahipliği yapıyor. Kısırlaştır, aşılat ve yaşat felsefesiyle büyük bir görevi yerine getiren HEPAD tamamen bağışçıların destekleriyle giderlerini karşılıyor ve herkesi bir can dostu sahiplendirmek için çiftliğe bekliyor.