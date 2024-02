Mesudiye’ye istihdam ve doğalgaz müjdesi

5 yılda 156 milyon TL yatırımla Mesudiye’de değişim dönüşümü yaşatan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Mesudiye’e yeni dönemde iki büyük müjde verdi. Başkan Güler ilçeye doğalgaz müjdesi verirken Hayvan OSB projesiyle de gerek istihdamda gerekse üretimde Mesudiye’yi kalkındıracaklarını söyledi.ORDU (İGFA) - 2019 yılından bu yana 62 km içme suyu hattı, 24 km kanalizasyon hattı ve 180 km asfalt ve beton yolun yapıldığı Mesudiye’de Başkan Güler muhtar, esnaf, STK ve kanaat önderleri ile bir araya geldi.

“İLÇE BELEDİYE BÜTÇESİNİN 5 KATI KADAR BURAYA YATIRIM YAPTIK”

Mesudiye Belediyesinin bütçesinden 5 kat fazla ilçeye yatırım yaptıklarını dile getiren Başkan Güler açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Önümüzdeki 5 sene burayı yönetip kalkındıracağız. Parası olan, borcu giderek düşen bir Büyükşehir Belediyemiz var. Büyükşehir belediyesi 19 ilçenin bütçesinin toplamından daha fazla bütçesi ve kaynağı var. 5 yılda 250 adet yeni iş makinesi alarak hizmetlerimizi hızlandırdık. Bu sayede artık şirketlerden kiralama yapmıyoruz, daha ucuza ve daha hızlı ve pratik iş yapıyoruz. Daha önce yoktu, şimdi taş ocaklarımız, beton santrallerimiz, asfalt plentlerimiz var. Bilgimiz, tecrübemiz var”

MESUDİYE’YE İKİ BÜYÜK MÜJDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir telefon açacak kadar, bakanlara bir kardeş gibi yakın olduklarının altını çizen Başkan Güler, “Mesudiye özgür ağırlığı yüksek bir ilçe. Biz Mesudiye’yi Türkiye’nin çok özel ilçelerinden biri olarak görüyoruz” dedi.

Mesudiye’ye yeni dönemde iki büyük müjde veren ve konuşması alkışlarla karşılanan Başkan Güler, “Yeni dönemde buraya doğalgaz gelecek. Aynı zamanda buraya Hayvan İhtisas Organize Sanayi kuracağız. Bu çok önemli bir şey. Burada barınakları, ahırlar, et entegre tesisleri yapılacak. Hayvan hastanesi, gübre fabrikası, yem üretim tesisi, soğuk hava deposu, biyogaz tesisi, hayvan pazarı kurulacak. Burada Ordu kendi markasını, et ve et ürünlerini üretecek, piyasaya sunacak. 1.200 dekar arazi üzerine kurulacak. 15 bin büyükbaş kapasiteli olacak. 300 milyon lira kamu yatırımı yapılacak. 1,5 milyarda özel sektör yatırımı yapılacak. Bu para burada kalacak. Burada arkadaşlarımız çalışacak. Doğrudan 500 kişiye, dolaylı 1500 kişiye istihdam sağlanacak” açıklamasında bulundu.