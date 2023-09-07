Mesudiye yollarına asfaltlı konfor

Ordu Büyükşehir Belediyesi Mesudiye ilçesine yaptığı yatırımlarla ilçeye basamak atlatıyor. Büyükşehir Belediyesi 19 ilçede olduğu gibi Mesudiye ilçesinde de alt ve üst yapı çalışmalarına devam ediyor.ORDU (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi ekiplerince sürdürülen çalışmalarla Mesudiye ilçesinde ulaşım sıkıntısı yaşanan mahalleler bir bir asfalt konforuyla buluşturuluyor. Bu kapsamda ilçede mevcut hali stabilize olan 3,5 km’lik Yeşilçit Mahalle yolu asfaltlandı.

Musalı, Balıklı, Arpaalan, Gündoğmuş Mahalleleri ile Keyfalan ve Ulugöl Yaylasına ulaşım sağlayan güzergâhta çalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

5 KM’LİK KARABAYIR MAHALLE YOLU ASFALTLANIYOR

Mevcut hali stabilize olan 5 km uzunluğundaki Karabayır Mahalle yolunda ise asfalt çalışmaları sürüyor. Güzle, Üçyol ve ayrıca Tokat İli Reşadiye İlçesi köy yollarına da bağlantı sağlayan yolun kısa zaman içerisinde hizmete sunulması amaçlanıyor.

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR

Mesudiye Karabayır Mahallesi Muhtarı Cevdet Danacı ve Mesudiye Yeşilçit Mahallesi Muhtarı İbrahim Yitmez ile vatandaşlar yapılan çalışmalar dolayısıyla Başkan Güler ve ekibine teşekkür etti.

Önceden toz ve çamur nedeniyle yolu kullanmakta güçlük çektiklerini söyleyen vatandaşlar, “Büyükşehir Belediye Başkanımız ne söz verdiyse yerine getirdi. Yol demek özgürlük demek, konfor demek. Önceden toz ve çamur nedeniyle araçlarımızla bu yoldan geçmekte zorlanıyorduk. Şimdi çok iyi oldu. Hizmetler için Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ekibine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.