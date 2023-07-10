MESKİ kayıp kaçak ile mücadele ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kayıp-kaçakla mücadeleye devam ediyor.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öncülüğünde kuraklığa karşı ciddi önlemler almaya devam eden MESKİ’nin SCADA (Veri Tabanlı İzleme Sistemi Merkezi) Kayıp-Kaçak Şube Müdürlüğü, 4 merkez ilçede (Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir) düzenli akustik dinleme işlemleri ile içmesuyunu koruma altına alıyor. Bu kapsamda 2022 yılı içerisinde oluşturulan Doğu ve Batı Sızıntı Şeflikleri de 8 ekip, 19 personel ile 9 ilçede aktif olarak akustik dinleme işlemleri gerçekleştiriyor. Böylelikle, merkez ilçelerde uzun süredir aktif olarak görev yapan MESKİ akustik dinleme operatörleri ile Mersin’in doğu ve batı ilçelerinde kurulan şeflikleri tarafından düzenli olarak yapılan akustik dinlemeyle yüzeye çıkmayan içmesuyu arızaları tespit ediliyor ve kısa sürede onarılıyor.

1 yılda 3 bin 195 arıza giderilerek, 2 milyon 250 bin içmesuyu korundu

Kuraklıkla ve kayıp-kaçakla mücadelede çalışmalarını hızlandıran MESKİ’nin 2022’de kurduğu Doğu Sızıntı Şefliği’nde 1327 ve Batı Sızıntı Şefliği’nde 1868 olmak üzere toplam 3 bin 195 adet yüzeye çıkmayan içmesuyu arızası tespit edilerek, onarıldı. Tespiti gerçekleştirilen arızaların akustik dinlemeyle onarılması sayesinde yaklaşık 2 milyon 250 bin metreküp içmesuyunun geri kazanımı sağlandı.