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Meşk-i Huzur'dan Mudanya'da zeybekli konser

YAŞAM 29.10.2023, 08:49
Meşk-i Huzur'dan Mudanya'da zeybekli konser

Anadolu İncisi Kültür ve Sanat Derneği bünyesindeki "Meşk-i Huzur Korosu" Cumhuriyetin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Atatürk Anıtı'nda Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi.BURSA (İGFA) - Mudanya'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Anadolu İncisi'nin Meşk-i Huzur Korosu, orkestra şefi Ege Emektar yönetiminde Atatürk'ün sevdiği eserlerden oluşan mini bir konser verildi.

Mudanyalılara misafir olan amatör koro, profesyonel yaklaşım ve uygulama ile izleyenleri adeta tarihi gezintiye çıkardı. Çökertme, Harmandalı ve Kerimoğlu zeybeklerinin de söylendiği esnada halk oyunları eğitmenleri oyunları ile muhteşem konsepti bir üst seviyeye taşıdı.

Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan etkinlikle ilgili bilgi veren Anadolu İncisi Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Özden Ermutlu, Meşk-i Huzur Korosu faaliyetleri için başlangıç olduğunu belirterek, "Bizi takip etmeye devam edin" mesajı verdi. Başkan Ermutlu, aile görüntüsü veren topluluğun daha da farklı 'ilk olabilecek' çalışmalar içerisinde olduklarını kaydetti.

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