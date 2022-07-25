Meşhur Çorum leblebisinin en iyileri belirlendi

37. Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali kapsamında düzenlenen leblebi yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

ÇORUM (İGFA) - Pir Baba Parkı’nda gerçekleşen leblebi yarışmasına 20 üretici katıldı. Birbirinden güzel ve lezzetli leblebiler, tadı, boyutu ve görünüşü ile jüri üyelerinin beğenisine sunuldu. Yapılan değerlendirme sonucunda Osman Bodur birinci, Sefa Ahıska ikinci, Mahmut Ahıska üçüncü oldu. Mansiyon ödüllerini ise Satılmış Akın, Koray Bulut ve Ahmet Bayram aldı.

Yarışmada dereceye girenleri ödüllerini Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın takdim etti. Leblebinin Çorum ile özdeşleştiğini ifade eden Başkan Aşgın, “Leblebi demek Çorum demektir. Çorum nohuta şahsiyet kazandıran bir şehirdir.” dedi. Yarışmaya katılan leblebici esnafını tebrik eden Başkan Aşgın, “Bizim her esnafımız işyerini besmele ile açıyor, işini aşkla yapıyor. Bana göre bütün leblebici esnafımız bu yarışmanın birincisidir. Yarışmaya katılan tüm esnafımızı tebrik ediyorum.” dedi.