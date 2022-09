Merve Mermer 'hızı' seviyor

İş ve cemiyet hayatının seçkin ismi Mimar Merve Mermer aynı zamanda milli ralli pilotu unvanına da sahip olup ülkemizi yurtdışında temsil etme başarısını da gösterdi.İSTANBUL (İGFA) - Cemiyet hayatının ve iş dünyasının ünlü ismi öimar Merve Mermer, atılımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

Hıza ve arabaya olan tutkusu nedeniyle ralli sporuna yöneldiği vurgusunu yapan Mermer, “İş hayatı stres dolu bir ortam, ralli sporu aşırı konsantre gerektirdiğinden araç kullanırken her şeyden uzaklaşıyorum, iyi bir terapi oluyor. Yaptığım her işteki azmim beni, ralli pilotu olarakta başarıya taşıdı. Cesaret isteyen farklı özelliklerin bir arada olmasıyla yapılan bir spor ama her kadın pistte kendini denemeli” dedi.

Cemiyet dünyasının hızlı ve mimarı Merve Mermer, iş hayatından fırsat buldukça antrenman için soluğu pistlerde alıyor.