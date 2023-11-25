Son Dakika

Merve Mermer bu kez üzdü

YAŞAM 25.11.2023, 10:28
Merve Mermer bu kez üzdü

Dünya Ralli Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Merve Mermer, tatil için gittiği Miami'de hastanelik oldu.İSTANBUL (İGFA) - İş dünyası ve cemiyet hayatının ünlü ismi milli rallici Mimar Merve Mermer, yaptığı işlerle takdir toplarken yarış pistlerinde elde ettiği başarıyla da her daim göğsümüzü kabarttı.

Önümüzdeki yıl ülkemizi Dünya ralli şampiyonasında temsil edecek olan Merve Mermer, sosyal sorumluluk projeleriyle de hep dikkatleri üzerine çekti. Çırağan Sarayı'nda yaptığı Baby shower partisi uzun süre dillerden düşmeyen ünlü Mimar Merve Mermer, bu kutlama sonrası Miami’ye tatil için gitti.

Yakın bir arkadaşının sosyal medyasında Merve Mermer’in Miami’de hastaneye kaldırıldığını yazmasıyla birlikte dostları ayaklanıp buluşarak yanına gittiler. Yakın çevresinde çok sevilen Merve Mermer’in dostları onun hastane sürecinde yanında olacakları ve ayağa kalkınca alıp gelmeyi planladıkları, cemiyet kulislerinde konuşuluyor. Sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği konuşulan ve her daim gurur kaynağı olan Merve Mermer, bu kez sevenlerini üzdü.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 12 31
2. Galatasaray 12 31
3. A.Demirspor 12 22
4. Trabzonspor 12 22
5. Beşiktaş 12 22
6. Kayserispor 12 22
7. Antalyaspor 12 18
8. Kasımpasa 12 18
9. Hatayspor 13 17
10. Rizespor 12 17
11. Gaziantep FK 12 15
12. Karagümrük 12 14
13. Sivasspor 12 14
14. Ankaragücü 12 13
15. Pendikspor 12 13
16. Konyaspor 12 10
17. Alanyaspor 12 10
18. Başakşehir 12 9
19. Samsunspor 12 8
20. İstanbulspor 13 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 12 30
2. Kocaelispor 12 26
3. Bandırmaspor 12 25
4. Gençlerbirliği 12 22
5. Bodrumspor 12 21
6. Göztepe 12 20
7. Sakaryaspor 13 20
8. Keçiörengücü 12 18
9. Erzurumspor 13 17
10. Ahlatçı Çorum FK 12 14
11. Manisa FK 12 14
12. Boluspor 12 13
13. Adanaspor 12 12
14. Ümraniye 12 12
15. Şanlıurfaspor 12 11
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 12 11
18. Giresunspor 12 9
19. Altay 12 5
Takımlar O P
1. M.City 12 28
2. Liverpool 12 27
3. Arsenal 12 27
4. Tottenham 12 26
5. Aston Villa 12 25
6. M. United 12 21
7. Newcastle 12 20
8. Brighton 12 19
9. West Ham United 12 17
10. Chelsea 12 16
11. Brentford 12 16
12. Wolves 12 15
13. Crystal Palace 12 15
14. Nottingham Forest 12 13
15. Fulham 12 12
16. Bournemouth 12 9
17. Luton Town 12 6
18. Sheffield United 12 5
19. Everton 12 4
20. Burnley 12 4
Takımlar O P
1. Girona 13 34
2. Real Madrid 13 32
3. Barcelona 13 30
4. Atletico Madrid 12 28
5. Athletic Bilbao 13 24
6. Real Sociedad 13 22
7. Real Betis 13 21
8. Las Palmas 13 18
9. Valencia 13 18
10. Rayo Vallecano 13 18
11. Getafe 13 16
12. Deportivo Alaves 14 15
13. Osasuna 13 14
14. Sevilla 12 12
15. Villarreal 13 12
16. Cadiz 12 10
17. Mallorca 12 9
18. Celta Vigo 13 8
19. Granada 14 7
20. Almeria 13 3