Son Dakika

Mersinli kadınlar hem sosyalleşiyor, hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor

YAŞAM 19.07.2022, 09:03
Mersinli kadınlar hem sosyalleşiyor, hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi “Kadın ve Çocuk Atölyeleri” harikalar yaratmaya devam ediyor. El becerilerini arttıran kadınlar hem sosyalleşme imkanı buluyor, hem de ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde faaliyet yürüten Tarsus Ötüken Vadi Parkı Kadın ve Çocuk Atölyesi’nde dikiş eğitimi alan kadınlar, harikalar yaratıyorlar. Modern dikiş makinalarının bulunduğu ve uzman eğitmenlerin verdiği kurslarda kısa zaman içerisinde el becerilerini arttıran kadınlar hem sosyalleşme imkanı buluyor, hem de ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar. 

Kısa zamanda muhteşem eserler ortaya çıkıyor

 Ötüken Vadi Park’ta yer alan atölyeyi ziyaret ederek buradaki kadınlarla sohbet eden Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, kadınların binbir emekle ortaya çıkarttıkları giysi ve ev mefruşat ürünleri hakkında kendilerinden bilgi aldı.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu’nun da hazır bulunduğu ziyarette, kursiyerlerin diktiği elbise ve diğer ev eşyalarını yakından inceleyen Meral Seçer, aldıkları eğitimle kısa zamanda muhteşem eserler ortaya çıkartan tüm kadınları tebrik etti.

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, kadınlara yönelik proje çalışmalarının süreceğini kaydederek, “Mersin Büyükşehir Belediyesi Ötüken Vadi Parkı Kadın ve Çocuk Atölyesi’nde kadınlarımız, dikiş atölyesinde eğitim alıyorlar. Yaptığımız sohbetlerde burada sadece maddi olarak değil, manevi olarak da çok mutlu olduklarını ve birlikte zaman geçirerek sosyalleştiklerini söylüyorlar. Biz de Mersinden Kadın Kooperatifi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle hayat bulan ‘Evimiz Atölye Projesi’nin bir kısmını burada gerçekleştirmeyi planlıyoruz” dedi.

Dikiş atölyesinde eğitim alan kursiyerlerden Hülya Cavunt, “Ben buraya iki yıldır geliyorum. Pike yapmayı, nevresim yapmayı öğrendik. Ondan daha çok, burada hep birlikte mutlu olmayı öğrendik. Zamanımızı dolu dolu, pozitif bir şekilde, mutlu bir şekilde geçiriyoruz. Sonrasında üretmeye başladık ve ürettiklerimizi satabiliyoruz da. Bunun yanında dikişe de başladık. Kendimize ve çocuklarımıza kıyafetler dikmeye başladık. Bazı arkadaşlarımız diktikleri kıyafetleri satabiliyorlar. Yani maddi-manevi biz burada çok mutlu oluyoruz. Diğer kadın arkadaşlarımıza da tavsiye ediyorum.  Burası Ötüken Vadi Parkı, geçerken şöyle bir uğrasınlar. Gelsinler çayımızı, kahvemizi içsinler. Şöyle bir baksınlar, sonra zaten bağımlılık yapıyor. Vahap Başkanımıza katkılarından ötürü çok teşekkür ediyoruz. Allah kendisinden razı olsun” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
26
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 19 Temmuz 2022
İmsak 03:49
Güneş 05:41
Öğle 13:15
İkindi 17:13
Akşam 20:40
Yatsı 22:24
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31