Mersin’de İyileşmiş LÖSEV gençleri bir araya geldi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, LÖSEV Adana Şubesi’nin düzenlediği etkinliğe ev sahipliği yaptı.

MERSİN (İGFA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde hizmet veren Etkinlik ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte; Lösemili Çocuklar Vakfı’nın destekleriyle tedavi görerek iyileşen gençler, halen hasta olan ve kanseri yenme mücadelesi veren gençlerle bir araya geldi.

Kanserle mücadele etmiş ve atlatmış gençler, lösemi ile mücadele edenlere umut olmak için fikir alışverişinde bulundu. Açık havada sohbet eden ve süreci nasıl atlattıklarını anlatan gençler, birbirlerine destek oldular. Katılımcılar ayrıca Kültür Park içerisinde yer alan Etkinlik ve Sanat Merkezi’nin çalışmaları hakkında da bilgi aldı.

LÖSEV, çocuk - yetişkin tüm kanser hastalarının yanında

LÖSEV ’e kayıtlı hasta ailelerin yüzde 87’si asgari ücret ve altında gelire sahip, kırmızı et almakta zorlanan aileler. Kanser hastası yetişkinlerde de ekonomik yoksunluğun çok kritik seviyede olduğunu tespit eden LÖSEV, Kurban Bayramı döneminde aldığı vekâleten kurban bağışları ve yıl içinde yapılan adak bağışlarını hem çocuk hem yetişkin tüm kayıtlı hastalarına ulaştırmaya kararlı.