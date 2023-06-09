Mersin yazı çiçeklerle karşılıyor

Dikimi yapılan ve aralarında endemik türlerin de bulunduğu çiçekler sayesinde, Mersin rengârenk bir görünüm ile yazı karşılamaya hazır hale geldi.MERSİN (İGFA) - Ekipler tarafından cadde, kavşak ve refüj başlarına 133 bin adet mevsimlik, yer örtücü ve çok yıllık otsu bitki dikimi yapıldı. Çalışmalar kapsamında ulaşımda ana arter konumunda olan 34. Cadde’de de otomatik sulama sistemi kuruldu. Ayrıca 530 ağaç, 122 bin 655 adet mevsimlik çiçek ve 35 bin adet de çalı dikimi yapıldı. Böylece sahilden başlayarak otoban çıkışı ve stadyuma bağlanan 34. Cadde, rengârenk bir görünüme kavuşmuş oldu.

Kul: “Yapılan çalışmalar ile vahşi sulamanın da önüne geçiliyor”

Refüjlerde; alev çalısı, kartopu, bodur zakkum gibi çalı bitki türleri kullanılarak, çim alanları azaltmayı hedeflediklerini belirten Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nda Peyzaj Mimarı olarak görev yapan Seren Kul, “Bu şekilde küresel iklim değişikliği ve Peyzaj Master Planı kararları doğrultusunda, arazözle yapılan vahşi sulamanın da önüne geçilip, çim alanlar da nispeten azaltılarak, bitkilerin optimum düzeyde ihtiyaçları kadar su almaları sağlanmıştır” dedi.

“Daha yeşil bir çevre için çalışmalarımıza devam edeceğiz”

Kavşaklarda ve refüj başlarında gerek estetik görüntüyü artırmak, gerekse de trafik güvenliği açısından görünürlüğü kapatmamak için mevsimlik çiçek ve yer örtücü bitki türleri kullanıldığını ifade eden Kul, “Kaldırımlarda ise jakaranda ve yalancı orkide gibi gölge tacı olan; hem vatandaşlarımızın gölgede yürümesi amacıyla, hem de bulunduğu ortamın ısı dengesini düşürerek, daha serin bir ortam sağlayacak ağaç türleri kullandık. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak; daha yeşil bir çevre ve daha güzel bir Mersin için çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.