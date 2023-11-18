Mersin Tarsus festivalle coştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Şahmeran yılı’ temasıyla ikincisi düzenlenen ‘Uluslararası Tarsus Festivali’ birbirinden renkli etkinliklerle devam ediyor.MERSİN (İGFA) - Önceki yıl büyük ilgi gören ve bu yıl ‘Şahmeran’ temasıyla vatandaşlarla buluşan festivalde, kentin her yanından kültür ve sanat rüzgârları esti. Resmi açılış olan kortej yürüyüşü öncesi birçok etkinliğin gerçekleştirildiği festival, kentin her yanına yayılarak katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı. Gün boyu süren söyleşi, workshop ve dans gösterilerinin tadını çıkaran katılımcılar, Tarsus’un en renkli festivalinde doyasıya eğlendi.

Tarsus’a Değer Katanlar Kurulu (TADEKA) Binası’nda gerçekleştirdiği Edebiyat Atölyesiyle, Mersinli ve Tarsuslu sanatseverlerin yanı sıra İzmir’den de konuklarını ağırlayan Yazar Barış İnce, öykü yazmanın inceliklerini anlattı.