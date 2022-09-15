Mersin Silifke'de yeni doğan çocukları 'ilk saran' Rotary oldu

Mersin'de Silifke Rotary Kulübü üyelerinin eşleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin yeni doğan çocukları için hazırlanan ihtiyaç paketleri Silifke Devlet Hastanesi’ne teslim edildi.MERSİN (İGFA) - Uluslararası Rotary 2430. Bölge Eşler Projesi olan olan "İlk Saran Biz Olalım" kapsamında, yeni doğum yapan ancak durumu uygun olmayan aileler için, içinde bebek bezi, yenidoğan hastane çıkışı kıyafet seti gibi ürünleri içeren paketler, hastane yönetimine teslim edildi.

Silifke Devlet Hastanesi'ne yapılan ziyarete Uluslararası Rotary 2430. Bölge Federasyon Başkanı Emre Öztürk ve eşi Gülce Öztürk, Silifke Rotary Kulübü Başkanı Alp Ravanoğlu,Silifke Rotary Kulübü Eşler Komitesi Başkanı Elif Ravanoğlu ve Silifke Rotary Kulübü üyeleri katıldı.

Hastane yönetimi kendilerine teslim edilen her yardımı, yetkin personelleri aracılığıyla en çok ihtiyacı olan ailelere teslim etmekten memnun olduklarını ve söz konusu paketlerin tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere en kısa sürede ulaştırılacağını iletti.