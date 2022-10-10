Mersin PatiFest coşturdu

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3.’sü düzenlenen Mersin PatiFest, hayvanseverlerden büyük beğeni aldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde kedi ve köpek sahipleri organizasyondan ötürü Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederken, gerçekleştirilen konserlerde doyasıya eğlendiler.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in ‘Biz tüm canlıların belediyesiyiz’ mottosuyla gerçekleştirilen Türkiye’nin en hayvansever festivali Mersin PatiFest’in 3.’sü, katılımcılardan büyük beğeni aldı.

Fenerbahçe Meydanı’na akın eden hayvanseverler; hem can dostlarının yeni arkadaşlar edinmesini sağladılar, hem de düzenlenen konserlerde doyasıya eğlenme fırsatı yakaladılar.

“Hayvan hakları için farkındalık yaratan bir etkinlik”

Festivalin son derece başarılı olduğunu söyleyen Gülbahar Arslan, “Her sene katılıyoruz. Hayvan hakları için çok farkındalık yarattığını düşünüyoruz. Gelince çok eğleniyoruz, seviyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları çok iyi bence. Yemek konusunda sıkıntı yaşatmıyorlar, aşılama uygulamaları iyi. Buradaki köpekler hiç saldırmıyor mesela, insanlara karşı çok uysallar” dedi.

Eda Sapan isimli vatandaş “Çok beğendim, çok güzel bir organizasyon. Bizim için de çok büyük bir farklılık oldu. Özellikle sokak hayvanlarının sahiplenmesi adına yapılmış bu etkinlik umarım amacına ulaşır ve onlar da bir yuva bulur” diye konuştu.

Öznur Sayıcı, “Çok güzel bir organizasyon. Bu yıl 3.’sünü yapıyorlar. İnşallah amacına ulaşır. Bizim hayvanlarımız da geliyor ve burada sosyalleşiyor. O yönden de keyifli. Keşke barınaktaki bütün köpekler bir yuva bulsa” şeklinde konuştu.

“Can dostlarımıza, çocuklarımız kadar değer vermeliyiz”

Merve Oğuz, “Çok güzel bir festival. Stantlar kuruluyor. İnsanları hayvan sevgisine yönlendiriyor, en güzel yönü bu. Bizim de kendi köpeklerimiz var, sevmeye geliyorlar. Özellikle çocuklardaki o merhameti görebiliyoruz. Kaynaşma adına da çok güzel düşünülmüş bir festival. Sokaktan 2 tane kedi sahiplendim. Belediyenin, sokak hayvanları için yaptıklarını takip ediyorum. Sokak hayvanları bizim için çok daha önemli. Büyükşehir Belediyesi de bununla ilgileniyor” dedi.

İlker Özmen isimli hayvansever, “Bu etkinlikler çok hoşumuza gidiyor. 3 senedir katılıyoruz. Bu konuda her şey çok güzel, gösteriler yapılması çok hoş. Köpeklerin sosyalleşmesi harika oluyor. Sokak hayvanları ile biz de ilgileniyoruz ve hatta bazı konularda Büyükşehir Belediyesi’nden destek istiyoruz ve anında gerçekleşiyor” diye konuştu.

Eda Kayhan isimli vatandaş ise, “Hayvanların hayatımızdaki öneminin daha iyi anlaşılabilmesi ve çocuklarla iletişimin öneminin daha iyi anlaşılabilmesi için çok değerli bir faaliyet olduğunu düşünüyorum. Ayrıca burada sahipsiz hayvanların da sahiplendirilebileceğini öğrendim. O yüzden Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Aslında bu hayvanların, çocuklarımızdan hiçbir farkı yok. Aksine onlar daha da değerli, çünkü ne istediklerini söyleyemiyorlar. Onlar sessiz canlılar. Ve bizim onlara, çocuklarımız kadar değer vermemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Üretici kadın stantlarının yanı sıra hayvanseverlerin ihtiyaçlarına yönelik stantların da açıldığı 3. Mersin PatiFest’de katılımcılar, gün içerisindeki etkinliklerin ardından; DJ Performansı, Kent Orkestrası Konseri ile Ertan Rüstem ve Orkestrası’nın verdiği konserde doyasıya eğlendiler.