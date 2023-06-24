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Mersin Kurban Bayramı'na hazır

YAŞAM 24.06.2023, 12:15
Mersin Kurban Bayramı'na hazır

Mersin Büyükşehir Belediyesi, tüm birimleriyle Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı. Mersinlilerin bayramlarını en güzel şekilde geçirebilmesi için çalışmalarını tamamlayan ekipler, bayram süresince de vatandaşlardan gelecek istek, talep ve şikayetler doğrultusunda 7/24 çalışmalarını sürdürecek.MERSİN (İGFA) - Mersinlilerin sağlıklı ve hijyenik ortamda kurban vecibelerini yerine getirmeleri için günler öncesinden hazırlıklara başlayan Tarımsal Hizmetler Dairesi, 5 mezbaha ve 18 mobil kesim ünitesi kullanıma hazır hale getirdi. Vatandaşlar, kurbanlarını güvenli ortamda, ücretsiz ve hijyenik şartlarda kestirebilecekler. Anamur, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar ve Mut’ta bulunan toplam 5 mezbahada Kurban Bayramı’nın ilk 2 günü ücretsiz bir şekilde kurbanlıklar kestirilebilecek. Akdeniz’de 1, Aydıncık’ta 1, Bozyazı’da 1, Erdemli’de 2, Gülnar’da 1, Mezitli’de 1, Mut’ta 1, Silifke’de 1, Tarsus’ta 6, Yenişehir’de 1, Toroslar’da 1 ve Yakaköy’de 1 noktada olmak üzere toplam 18 mobil kesim ünitesi hizmet verecek. Mobil kesim üniteleri de Kurban Bayramı’nın ilk günü hizmet verirken, Tarsus 1, Tarsus 3 ve Yakaköy mobil kesim üniteleri, yoğunluğu önlemek adına bayramın 2. günü de hizmet verecek. Vatandaşlar detaylı bilgi için Alo 185’ten bilgi alabilecek.

Bayram boyunca temizlik ve ilaçlama işlemleri anlık yapılacak

Mezbaha ve mobil kesim ünitelerinin bulunduğu yerlerin steril kalması için dezenfeksiyon çalışmaları yapan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, ilaçlama çalışması da yapıyor. Kurban kesim alanlarında haşere oluşumunun önüne geçmek için ilaçlama çalışmaları yürütecek olan ekipler, bayram süresince ve sonrasında da aynı işlemleri gerçekleştirecek. Ekipler, kurban kesilen yerlerde yapacağı anlık temizlik çalışmaları ile de oluşan atıkları kısa sürede kaldırıp,  görüntü ve koku kirliliğinin önüne geçmiş olacak.

Park, bahçe ve yeşil alanlar rengarenk

Park, bahçe ve refüj gibi alanlarda yapılan kent estetiği çalışmalarıyla Mersin, bayramı rengarenk karşılayacak. Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri, bu alanlarda yaptıkları mevsime uygun çiçek dikimlerinin yanı sıra, gerçekleştirdiği budama ve bakım çalışmalarıyla, Mersinlilerin bayramlarını ferah ortamlarda geçirmelerini sağlayacak.

Bayram boyunca ulaşım ücretsiz

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarını huzurlu, rahat ve sorunsuz şekilde yapabilmeleri için çalışacak. Kurban Bayramı’nda vatandaşların dost ve akrabalarıyla bir araya gelebilmelerini sağlamak amacıyla; 28 Haziran 2023 Çarşamba gününden itibaren tüm bayram süresi boyunca, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat uygulaması devam edecek.

Mezarlıklar ve ibadethaneler titizlikle temizleniyor

Vatandaşların ibadetlerini gönül rahatlığıyla ve hijyenik bir ortamda gerçekleştirmesi için çalışan Büyükşehir Belediyesi, kutsal alanları ve mezarlıkları titizlikle temizliyor. Vatandaşların bayram boyunca gerçekleştirecekleri mezarlık ziyaretleri ve ibadethane kullanımları için çalışmalar yürüten Mezarlık İşleri Dairesi ekipleri, temizlik faaliyetlerini sürdürüyor. Ekipler, çalışmalar kapsamında mezarlıklar, cami, kilise ve cemevinde temizlik ve bakım çalışması yapıyor. Özellikle yaş almış vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha kolay yapabilmeleri adına, mezarlıklar içinde ring seferleri düzenlenecek.

Mezarlık ziyaretleri için ücretsiz servis kalkacak

Mersin Büyükşehir, Kurban Bayramı’nda arife, 1. ve 2. günü mezarlıklara ücretsiz ulaşım da sağlayarak vatandaşların kaybettikleri yakınlarını ziyaret etmeleri için kolaylık sağlıyor. Mezarlık servisleri kapsamında Tarsus’ta Merkez, Eshab-ı Kehf ve Sucular Mezarlığı’na servis hizmeti sunulacak. Makam Cami’nden 07.00-16.00 arası her saat başı kalkacak olan servis Merkez Mezarlık, Üçgen Çarşı, Halk Eğitim, Cengiz Topel, Cetvel Köprüsü, Büyük Carrefour, Tuğralı Kavşak, Eshab-ı Kehf’ten geçerek Sucular Mezarlığı’na gidecek. Sucular Mezarlığı’ndan ise saat 08.00-17.00 arası her saat başı servis kalkacak.

Çiftlikköy Mezarlığı için de servis hizmeti verilecek

Bir diğer servis ise Çiftlikköy Mezarlığı’na olacak. Mersin Üniversitesi’nin girişinden saat 08.00-17.00 arası her yarım saatte bir kalkacak olan servisler, vatandaşların Çiftlikköy Mezarlığı’na ulaşımını sağlayacak. Aynı şekilde Çiftlikköy Mezarlığı’ndan da 08.15’te hareket edecek olan servis her yarım saatte bir kalkarken son servis 17.15’te hareket edecek.

Güneykent ve Akbelen Mezarlıkları servisleri ise şu şekilde:

Mersin Büyüşehir Belediyesi, Güneykent Mezarlığı’na da servis hizmeti veriyor. Servisin gidiş güzergahı Makine İkmal, Toros Devlet Hastanesi, İstasyon, Taş Bina, İstiklal Caddesi, Çankaya, Akbelen Bulvarı, Akbelen Mezarlığı ve Güneykent Mezarlığı şeklinde. Servisler, Makine İkmal’den 1 saatte bir olmak üzere sabah 08.00’den akşam 16.00’ya kadar hizmet verecek. Güneykent Mezarlığı’ndan ise yine her 1 saatte bir olmak üzere sabah 08.00’den akşam 17.00’ye kadar hizmet verecek.

İtfaiye ekipleri de teyakkuzda olacak

İtfaiye Dairesi Başkanlığı da bayram boyunca mesai yapacak olan birimlerin başında geliyor. İtfaiye ekipleri Kurban Bayramı süresince oluşabilecek trafik kazaları, arama-kurtarma operasyonları ve yangın gibi olaylara karşı 7/24 görevinin başında yer alacak. Her türlü acil duruma karşı gerekli eğitim ve donanıma sahip olan itfaiye ekipleri, bayram boyunca yaşanabilecek her türlü olumsuz duruma karşı da hazırlıklı olacak.

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