Mersin'e tramvay ve metro geliyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, ‘2. Dönem Tanıtım Toplantısı’ düzenleyerek Büyükşehir olarak gelecek 5 yıllık dönemde hayata geçirecekleri projeleri kamuoyuna duyurdu.MERSİN (İGFA) - Başkan Seçer, göreve geldiği andan itibaren Mersin’de kalkınmacı, sosyal ve yenilikçi belediyecilik alanında hayata geçirdikleri hizmetleri sıraladı. Seçer, “Mersin büyüyor, değişiyor, kabuğunu kırıyor. Metro, otobüs, köprü, yol, kavşak; bu çalışmalarla Mersin gibi metropol kente yakışır hamleler yaptık. Kadına, yaş almışa, çocuğa, gence, dezavantajlı gruplara uyguladığımız sosyal politikalarla Türkiye’ye örnek olduk. Çocuklarımız için eğitimde; hastalarımız için sağlıkta; üreticilerimiz ve çiftçilerimiz için özellikle küçük ölçekli ve üretici kadınlar için tarımda önemli desteklerle belediyecilikte bir model olduk. Memnuniyetle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” dedi.

“Sahili ranta kapattık, halka açtık”

5 yıl önce yola çıkarken Mersinlilere üç temel başlık altında yapacaklarını anlattıklarını ifade eden Seçer, tüm bu vaatlerin altını doldurduklarını söyleyerek, “Bir tanesi kalkınmacı belediyecilikti. Sanayide, tarımda, turizmde, lojistikte, ticarette ne yapacağımızı anlattık. Bütün sektörlere destekler verdik. 20-25 yıldır yılan hikayesine dönen; kentin 1/5000’lik imar planlarını bitirdik. Sanayi bölgelerinin kurulumuna, turizm yatırımlarına destek verdik. Sahili ranta kapattık, halka açtık. Orada belediye kafeleri ile halka hizmet verilmesini sağladık” diye konuştu.

“İnovatif, vizyoner, yenilikçi bir anlayış getirdik”

Tarım, lojistik, ticaret ve her sektörde sektör aktörlerinin fikirlerini alarak hizmetlerini yaptıklarını ifade eden Seçer, gereken noktada da iş birliği yaptıklarını kaydetti. Kentte yaşayan her gruba ulaştıklarını sözlerine ekleyen Seçer, “Sosyal belediyecilikle Türkiye’ye örnek olduk. Her alanda çığır açtık. Kafalar değişti ne çok değişti. İnovatif, vizyoner, yenilikçi bir anlayış getirdik. Belediyecilik imalatı olarak bu yapılan yolların Türkiye’de örneği yok. ‘Mersin Büyükşehir yaparsa en iyisini ve kalitelisini yapar’ bunu belediyenin girişine yazdık” ifadelerine yer verdi.

Başkan Seçer, göreve gelince yükselttikleri hizmet çıtasını ikinci 5 yılda daha da yükseklere çıkaracaklarını ifade ederek, “Hem yenilikçi hem kalkınmacı hem sosyal belediyecilik devam edecek. Artık bu anlayış, bu hizmetler bizim rutinimiz haline geldi. Ama yeni vizyonlar ortaya koymamız ve Mersin’i daha yükseklere taşımamız lazım” dedi.

“Sözümüzdür. Mersin metrosu tamamlanacak”

İkinci 5 yılda uygulamaya koyacakları projeleri sıralayan Seçer, metro projesi ile başladı. Metro projesinin süreci ile ilgili yaşananları detaylı bir şekilde anlatan Seçer, projenin Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’na alınmasını sağladıklarını söyledi. Metro için; “Sözümüzdür. Mersin metrosu tamamlanacak, Mersinlilerin hizmetine girecek” diyen Seçer, finansman arayışında olumlu gelişmeler olduğunu söyleyerek, çalışmaların hızla devam edeceğini vurguladı.

“Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyeciliğin ta kendisidir”

Mersin’in artan nüfusuna dikkat çeken Başkan Seçer, geliri düşük yurttaşlar için hayata geçirecekleri Sosyal Konut Projesi’nin Türkiye’ye model olabilecek bir proje olduğunu sözlerine ekleyerek, “Kiralar aldı başını gitti. Binlerce orta-alt gelir grubuna uygun Sosyal Konut yapacağız. Birinci amacımız bu konutları yurttaşlarımıza kiraya vermek. İkinci amacımız gelişmelere göre ucuz konutlar yapıp, uygun fiyatlar ve şartlarda yurttaşlarımıza vermek. Bu; ikinci 5 yıllık dönemde bizatihi üzerinde duracağım ve Türkiye’ye model olacağını düşündüğüm çok değerli bir proje. İşte sosyal belediyecilik budur. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyeciliğin adıdır, ta kendisidir” diye belirtti.

“Afet Yönetimi ve Lojistik Kampüsü kuracağız”

Mersin’in deprem bölgesinde olmadığını ancak dolaylı da olsa depremden etkilenen bir kent olduğunu ifade eden Seçer, 11 kentte meydana gelen deprem sonrasında vatandaşların Mersin’e sığındığını hatırlattı. Mersin’in; tsunami, orman yangını ve kuvvetli yağışlarda da sel yaşanma riski yüksek bir yer kent olduğundan bahseden Seçer, “Depremden sonra Afet İşleri Dairesi Başkanlığı’nı kurduk. Daha önce de İklim ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’nı kurmuştuk. Deprem bizim için, tüm Türkiye için olduğu gibi önemli bir ders niteliğindeydi. Bu 2 daire ve diğer dairelerin katkılarıyla bu süreci başlattık” dedi. Büyükşehir olarak ‘Afet Yönetimi ve Lojistik Kampüsü’ kuracaklarını duyuran Seçer, “İkinci 5 yıllık dönemde de ciddiyetle üzerinde duracağımız çalışmalardan bir tanesi bu olacak. Mersin’i depreme ve afetlere dayanıklılığı konusunda hazır hale getireceğiz” dedi.

Seçer yol çalışmalarını anlattı: “Gecemiz gündüzümüz Mersin için”

Kentte hayata geçirdikleri yol çalışmaları hakkında da bilgiler veren Seçer, Büyükşehir olarak şu anda kentin hem Batı hem de Doğu aksında yol açma çalışmaları yaptıklarından söz ederek, “Durmadık, duyarsız ve kayıtsız kalmadık. Çalışıyoruz. Bunu görmezlikten gelip, ‘Mersin’de trafik sorunu var, 5 yıldır bu yönetim çalışmadı, yetersiz kaldı’ dendiği noktada haksızlık ederler. Durmuyoruz, çalışıyoruz, gecemiz gündüzümüz Mersin için. Biz biliyoruz, vatandaş bizi seviyor, bize inanıyor ve güveniyor” diye konuştu. Seçer ayrıca yaptıkları yol çalışmalarını da kısa sürede tamamladıklarının altını çizdi.

Seçer, ‘Tarımsal İnovasyon Merkezi’ kuracaklarını müjdeledi

Konuşmasında, ‘Tarımsal İnovasyon Merkezi’ kuracaklarını da müjdeleyen Seçer, “Tarım önemli. Özellikle elektrik faturaları tarımda sulama kooperatiflerinin baş belasıdır. Kooperatiflerin tarımsal Güneş Enerjisi Santrali (GES) projelerine destek vereceğiz. Nasıl fide-fidanda, sulama borusunda, alet ekipmanda ve hayvancılıkta destek veriyorsak burada da destek vereceğiz” dedi.

İnsanlar doğduğu yerde doysun diye; ‘Köyümüz Atölye Projesi’

Köylerde kuracakları ‘Köyümüz Atölye Projesi’ne değinen Seçer, insanları doğdukları yerde doyurmanın ve yerinde kalkınmanın önemine vurgu yaparak, “Köyünüzde lavanta üretimi var, bu nasıl raf ürününe dönüştürülebilir? Lavantayı ürettik, lavanta olarak satarsak başka, katma değer katarsak başka… Bunları öğreteceğiz. Gerekiyorsa coğrafi işaret alınacak, paketlemesi, pazarlaması, bütün aşamaları öğrenilecek. Tarımda yaptıklarımız, sürdürülebilir, netice alınabilir ve ekonomiye katkı sunan projeler” diye konuştu.

“Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden gidiyoruz”

Mersin Büyükşehir olarak 5 yıllık görev süreleri boyunca kültür, sanat ve turizm alanında hayata geçirdikleri projelerden de bahseden Seçer, “Biz; ‘Bu kenti festivaller kenti yapacağız. Cıvıl cıvıl her taraftan müzik sesleri gelsin, festivaller olsun, sanat kenti olsun, tiyatro olsun, yazarlar çizerler gelsin’ dedik. O günden bugüne ne yaptık? Kent Orkestrası’nı, Türk Halk Müziği Orkestrası’nı ve Forklor Ekibi’ni zenginleştirdik ve çok değerli sanatçıları bünyemize kattık. Bir toplum, kültürünü unutursa o toplum toplum olur mu? Biz Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden gidiyoruz. Tabi ki kültüre, sanata ve sanatçıya bakış açımız da aynı” ifadelerine yer verdi.

Seçer’den ‘Yörük Yaşam Obası’ sözü

Darısekisi Örnek Köyü’nü kurduklarını ve buranın da güzel ziyaretçi alan bir yer olduğunu dile getiren Seçer, “Yörük Yaşam Obası kuracağız. Müze, sergi alanı, atölyelerden Yörük ürünleri pazarından Yörük mutfağına, dokuma ve çarpana üretim alanına kadar Yörük yaşamına ilişkin her fonksiyonun olduğu çok güzel bir Yörük Yaşam Obası’nın Mersinlilere ve Yörüklerimize sözünü veriyoruz” ifadelerini kulandı.

“Mersin katılımcı demokrasi ile yönetiliyor”

Sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile katılımcı demokrasi anlayışı çerçevesinde sık sık bir araya geldiğinin de altını çizen Seçer, “Hemşehri derneklerinden sendikalara, bütün sivil toplum örgütlerine kadar tüm odalarımızı, derneklerimizi dinliyoruz. Mersin katılımcı demokrasi ile yönetiliyor. Demokrasi lafta değil, uygulamalarla oluyor” diye belirtti. Mersin’in Türkiye’nin özeti olduğunun söyleyen Seçer, “Herkes ve her renk burada. İnsanları bir arada ve kardeşçe tutmak önemli. Bu da barış, saygı ve kardeşlik diliyle olur. İnsanları siyasi görüşünden, mezhebinden, meşrebinden ayırarak, onları üzerek ve korkutarak olmaz, sevgiyle olur. Biz tüm Mersin’i kucaklıyoruz, herkesi seviyoruz ve sayıyoruz” ifadelerini kullandı.

Mersin’de yeni bir ekmek fabrikası açacaklarının müjdesini veren Seçer, Mersin’de yaşayan herkese hitap edecek ekmek çeşitlerinin çıkacağını kaydederek Aşevi’ni de büyüteceklerini duyurdu. Binlerce insanın 3 çeşit sıcak yemeği 10 TL’ye aldığını hatırlatan Seçer, “Afiyet olsun, helal, hoş olsun. Yesinler, kendi paralarını yiyorlar. Kapasiteyi artıracağız. Silifke’ye de o bölgeye hitap etsin diye bir aşevi açacağız” dedi.

Bisiklet yol ağını geliştirdiklerini vurgulayan Seçer, 148 kilometre bisiklet yolunu 400 kilometreye çıkaracaklarını belirtti. Mersin’i Avrupa Bisiklet Ağı’na (EuroVelo) aldıracaklarını duyuran Seçer, “Dünyada bisiklet turuna çıkanların uğrak yerlerinden biri de bundan sonra Mersin olacak. Dünyanın her tarafından bisiklet tutkunları buraya gelecek. Kent böyle tanınıyor, ekonomisi böyle oluyor” diye konuştu. Yeşil Mersin Projesi kapsamında Peyzaj Master Planını ilk yapan şehir olduklarını söyleyen Seçer, “Biz nerede ne olması gerekir, hangi çeşit bitki olması gerekir kaç tane olması gerekir bunu çalıştık. Önümüzdeki 5 yıl 2,5 milyon ağaç ve bitki ekimi hedefliyoruz” sözlerine yer verdi.

“5 yıllık süre boyunca ayrımcılık yapmadık”

İkinci 5 yılında 13 ilçede yapılması planlanan projelerden söz ettikten sonra konuşmasının sonuna gelen Seçer, aktardığı hizmetlerin yüzlerce çalışmadan sadece bazıları olduğunu söyledi. Seçer, “Mersin büyüyor, gelişiyor. Şehirler canlı organizmalar gibidir; büyürler, gelişirler ihtiyaçları bitmez. Bizlerin görevi de yeni ihtiyaçlara, yeni taleplere cevap vermektir. Bıkmadan, usanmadan bunu yapmaya devam edeceğiz. 5 yıllık süre boyunca ayrımcılık yapmadık. Kimseyi siyasi görüşünden, bulunduğu etnik yapısından, inanç grubundan dolayı kategorize etmedik.” dedi.

“Bu başkan ve ekibi ayrımcılık yapmadan hizmet ediyor”

Konuşmasında Mersinlilere seslenen Seçer, Mersin’in, kenti artık çok iyi tanıyan, eksiklerini, hassasiyetlerini, hangi bölgeye ne ihtiyacı olduğunu gören bir Başkanı ve ekibi olduğunu belirterek “İşlerini seviyorlar, aşkla sevgiyle yapıyorlar. Mersin halkını, insanları seviyorlar. Yerlisi, yabancısı, sığınmacısı hiç fark etmiyor. 2,5 milyon insana bu başkan ve ekibi ayrımcılık yapmadan hizmet ediyor” sözlerine yer verdi.

Sinekle mücadele, park bahçe yapımı, temizlik, yol yapımı gibi hizmetlerle ilgili çok doğru ve işleyen bir sistem kurduklarını hatırlatan Seçer, yeni dönemde kente vizyon katacak projelere imza atmaya hazır olduklarını kaydetti. Seçer, “Artık sistem oturmuş durumda. Artık vizyon projelerini, temel yatırımları yapma zamanı” ifadelerini kullandı.

Seçer’den Mersinlilere: “Hizmetlerden memnunsanız sizi ‘Hizmet İttifakı’ çatısı altında destek olmaya çağırıyorum”

Mersin’in çok önemli bir kent olduğunun altını çizen Seçer, Mersin’in artık gelişmişliği ile Büyükşehir Belediyesi ve Başkanı ile konuşulduğunu söyledi. Medyada Mersin’in bu denli yer almasının nedenlerinden birisinin Büyükşehir’in yaptığı hizmetler olduğuna vurgu yapan Seçer “Artık büyük projeler yapma zamanı, yapacağız. Değerli vatandaşlarım, 5 yıllık Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve çalışanlarından, yaptıkları hizmetlerden memnunsanız, sizi ‘Hizmet İttifakı’ çatısı altında destek olmaya çağırıyorum” diye konuştu.

Seçer’den CHP’lilere: “Beraber, birlikte çalıştık, çalışıyoruz, çalışacağız. Kazanacağız, başaracağız”

Konuşmasının sonunda Cumhuriyet Halk Partisi mensuplarına seslenen Seçer, sözlerini şu cümlelerle tamamladı: “Şimdi seçime gidiyoruz. Mersin’den hiçbir endişemiz yok. Emin olun Mersin’de güçlüyüz. Önemli olan tüm Türkiye’de güçlü olabilmek. Tüm Türkiye’de güçlü çıkalım. Ben hepinizi, tüm partililerimi göreve çağırıyorum. Bulunduğunuz ilçede ilçe belediye başkan adayınıza, büyükşehir belediye başkanınıza, meclis seçimlerinde partinize destek olmaya, bir olmaya, birlik olmaya çağırıyorum. 13 ilçemiz var, bir de Büyükşehir. 13 ilçede başarıdan başarıya koşmak için mücadele edeceğiz ve başaracağız. Çünkü çalışıyoruz, çalışacağız. Beraber, birlikte çalıştık, çalışıyoruz, çalışacağız. Kazanacağız, başaracağız.”

Toplantı, Başkan Seçer ve eşi Meral Seçer’in CHP il ve ilçe yöneticileri ile belediye başkan adaylarıyla birlikte zafer pozu vermesinin ardından sona erdi.