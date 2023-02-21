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Mersin depremzedeler için dayanışıyor

YAŞAM 21.02.2023, 11:30
Mersin depremzedeler için dayanışıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaşanan deprem felaketinin ardından yurtlarından ayrılmak zorunda kalıp Mersin’e gelenler için tüm imkanlarını seferber etti.MERSİN (İGFA) - Başta barınma olmak üzere birçok ihtiyaca yanıt veren Büyükşehir, kentteki çeşitli noktalara kurduğu 7 Dayanışma Merkezi ile depremzedelere acil ihtiyaç duyduğu malzemeleri ulaştırıyor.  Merkezlerde hem Büyükşehir Belediyesi’nin temin ettiği hem de vatandaşların bağış yaptığı ürünler yer alıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaşanan yıkıcı depremler dolayısıyla memleketlerinden ayrılmak zorunda kalan depremzedelerin başta barınma olmak üzere birçok ihtiyacına yanıt veriyor. Mersin’de kendi bünyesindeki yurtlar, konukevleri, oluşturulan geçici barınma alanları, Yenişehir Fuar Alanı ve anlaşma yaptığı bazı otellerde vatandaşların konaklamasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde depremzedelerin acil ihtiyaç malzemelerini temin edebileceği 7 tane de Dayanışma Merkezi barındırıyor.

Mersin hep beraber dayanışıyor

Mersin merkez, Erdemli, Tarsus ve Silifke’de yer alan toplam 7 Dayanışma Merkezi’nde hem Büyükşehir Belediyesi’nin temin ettiği hem de vatandaşların bağış yaptığı ürünler yer alıyor. Depremzedeler, deprem bölgesinden geldiklerini gösteren belgeyi göstererek kıyafet, iç çamaşırı, bebek bezi, bebek maması, hijyen malzemesi, ayakkabı, terlik gibi acil ihtiyaç ürünlerinden dilediğini alabiliyor.

Dayanışma Merkezleri; Forum Okuma Salonu; Güvenevler Mahallesi 1912 Sokak, Meral Apt. No:16/A,  Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi Kent Konseyi,  Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali, Erdemli Merkez Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı No: 72F, Kızkalesi Mahallesi Eski Kız Kalesi Belediyesi, Silifke Otogarı 105 No’lu Dükkan, Tarsus Fevzi Çakmak Mahallesi Adana Bulvarı olmak üzere toplam 7 adreste vatandaşlara hizmet veriyor.

Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nin depremzedeler için kurduğu www.birizberaberiz.org sitesinden diledikleri kategoride bağışta bulunabilir.

“Mersin genelinde 7 dayanışma merkezimiz var”

Sosyal Hizmetler Dairesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Özlem Yaşar, “Büyükşehir Belediyemiz depremin ilk saatlerinden itibaren bütün alanda hem deprem bölgesinde hem depremden etkilenerek ilimize gelen vatandaşlarımıza desteğini sundu, kapılarını açtı. Dayanışma merkezleri oluşturduk. Mersin genelinde 7 dayanışma merkezimiz var. Bu noktalarımızda hem bağış kabul ediyoruz hem de depremden zarar görüp ilimize gelen vatandaşlarımıza ihtiyaçlarını mümkün olduğunca ulaştırıyoruz. Bundan faydalanmak için de kendilerinin deprem bölgesinde ikamet ettiklerine dair belgeyi göstermelerini istiyoruz. Bunun karşılığında da kişi kıyafet, hijyen malzemesi, bebek bezi gibi ihtiyaçlarını veriyoruz” dedi.

Hayırseverlere çağrıda bulunan Yaşar, “Bebek bezi, hijyen malzemeleri ve özellikle kullanılmamış iç çamaşırı, çorap, kıyafet getirmeleri konusunda bize destek verebilirler. Biz ihtiyaç sahiplerine oluşturduğumuz noktalardan desteğimizi sunuyoruz. Misafir ettiğimiz depremzedeler için yaşam alanları oluşturduk. Orada 3 öğün yemekleri ve diğer ihtiyaçları karşılanıyor. Ayrıca o yerlerde yine kişisel ihtiyaçlarını da karşılıyoruz” diye konuştu.

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