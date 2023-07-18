Mersin'de yangın seferberliği

Gülnar ilçesinde önceki gün başlayan orman yangınının söndürülmesi çalışmalarına katılan Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için Mersin Valiliği koordinasyonunda; Orman, AFAD, Jandarma, DSİ, Karayolları, Emniyet, UMKE, 112 Sağlık, Kızılay ve Akkuyu NGS ekipleri ile birlikte canla-başla mücadele gösterdi.MERSİN (İGFA) - Alo 112 hattına gelen ihbarın ardından ilk olarak yakın noktalardaki ekiplerin müdahale ettiği yangına, Merkez, Erdemli, Anamur, Mut, Silifke, Bozyazı ve Aydıncık ekiplerinin de katılımı ile 78 personel ve 26 araçla müdahale eden İtfaiye ekipleri, koordineli çalışması sayesinde saatteki hızı 60 km’yi bulan rüzgara karşın yangının kontrol altına alınmasında önemli rol üstlendi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Bahtiyar Aydın “Dün 112’ye gelen ihbar üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak hızlı bir şekilde atraksiyon gösterdik ve Tepeköy ile Korucuk mahalleleri arasında ki büyük bir yangın bölgesine koordineli bir şekilde dağıldık. Rüzgarın hızının 60 km’nin üzerinde olması sebebiyle zaman zaman zorlandığımız noktalar oldu. Ancak koordineli çalışmalar neticesinde kontrol altına aldık” dedi.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından rüzgarın durumuna göre 8 ayrı noktada üs bölgesi oluşturmaya başladıklarını belirten Aydın “Rüzgar nedeniyle yangın şayet tekrar korlanmaya başlarsa o bölgeye hızlı bir şekilde müdahale edeceğiz. Ancak şu anda kontrol altında. Rüzgarın durumuna göre hareket ediyoruz ama soğutma çalışmalarında faaliyetimiz sürüyor” diye konuştu.

Yangının çıkış nedeninin yapılacak inceleme sonrasında belli olacağını söyleyen Aydın “Yaklaşık 300 hektar civarında alanın zarar gördüğünü söyleyebiliriz. Çünkü sırt ve vadi hattı boyunca meydana geldi çoğunlukla. Zaten bunlar yeni dikimlerin olduğu yerler” dedi.

Çalışmalar esnasında bölge halkının desteğinin kendilerine güç verdiğini de sözlerine ekleyen Aydın “Vatandaşlarımızın özellikle orman yangınlarda gösterdikleri yardımlarından dolayı; bize su, ekmek getirdiler, hepsine çok çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.