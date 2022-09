Mersin'de plazadaki ofisine at ile gidip geliyor

Mersin'de avukatlık yapan Sezai Çimiş, mesleğindeki başarısının yanı sıra şimdilerde de iş yerine evcilleştirdiği atı ile gidip, gelmesiyle de gündem oldu. At ile seyahat etmenin ayrıcalık olduğunu belirten Avukat Çimiş, "Meslektaşlarım hayvan haklarını ihlal ettiğim gerekçesiyle beni şikayet etse de at ile seyahat etmeye devam edeceğim" dedi.MERSİN (İGFA) - Mersin Adliyesi'nde görev yapan başarılı Avukat Sezai Çimiş, iş yerine evcilleştirdiği atıyla gelmesiyle Türkiye'de gündem oldu.

Atları çok sevdiğini ve çiftlikte birçok at beslediğini belirten Avukat Çimiş, at ile seyahat etmesinin ekonomik krizle bir bağlantısı olmadığını da belirterek, katıldığı youtube kanalında hakkında merak edilenleri yanıtladı.

Eski topluluklardan beri atın binek bir hayvan olarak tercih edildiğini hatırlatan Avukat Çimiş, hafta sonu stres atmak için de birçok aktivite ile uğraştığını belirterek, "Benim at ile uğraşım zorunluluktandı. Bizim toplum olarak birçok eksiğimiz var. Eğitimde, evlilikte ve daha birçok konuda. Aslında her bir yaklaşım birer uğraştır. Bizim her konuda ehliyetimiz olması gerek. Her konuda bilgimiz olması gerek. Mutluluğu, değeri bulamayanlar kendilerini kötü işlere veriyorlar, sonları ne oluyor hep birlikte görüyoruz, izliyoruz. Ben bunlarla çok karşılaşıyorum. Bu buhrandan kurtulacağımız çok hobi ve iş var. İşte ben de bu hususta bir hobi arayışına girdim. Dans kurslarına katıldım ama ruhuma hitap etmedi. Daha sonra at ile tanıştım, atalarımızın sporu olduğunu biliyordum ve ruhuma hitap edenin ne olduğunu buldum. At özel bir hayvandır. Bu nedenle hem psikolojik hem de hobi olarak biniciliği seçtim. Hem hayvan sevgimi besledim, hem de kendi duygularımı" diye konuştu.

"AT İLE YAŞAYIP, ÖLÜP, DİRİLİRİZ"

Bu konuda birçok yerden şikayet aldığını ifade eden Avukat Sezai Çimiş, "Eğer bu işe atla gitme meselesini haberlerde başka biri tarafından yapıldığını görseydim garipsemezdim. Çünkü bu olması gereken bir şey. Herhangi bir tuhaflik yok. At bizim kültürümüzde var. Atalarımızdan gelen bir spor hem de binek olarak kullanılan hayvanlardan önde geleni" dedi.

"Eskiden otomobil yoktu at vardı" diyen Çimiş, "Ata binmemin amacı sıradışı olmak değil. Bu benim için olağan bir şey. Zaten yüzde 99 olumlu geri dönüşler aldım. Bazı şikayetler meslektaşlarım tarafından geldi bu da beni üzdü. At binek bir hayvan. Ona zarar vermem mümkün değil. Kaldı ki at çok zeki bir hayvan ona sevgini hissettirmezsen seni üstünden atar. Ben at ile işe geldim, gelmeye de devam edeceğim. Yalnış yaptığım herhangi bir şey yok. Hayvan sevgim asla sorgulanamaz" diye konuştu.