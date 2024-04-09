Mersin'de mobil kuaföre 'büyük' ilgi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mobil Kuaför hizmetiyle kırsalda yaşayan vatandaşları Ramazan Bayramı’na hazırladı.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Mobil Kuaför hizmeti Mersin’in ilçelerinde köyleri karış karış gezmeye devam ediyor. Mobil Kuaför hizmeti Merkez ilçeler, Tarsus, Erdemli ve Silifke ilçelerinin kırsal mahallelerinde hizmet veriyor. Mobil Kuaför batı ilçelerine ise kış aylarında hizmet verdi.

Son olarak Dalakderesi Mahallesi’ni ziyaret eden Mobil Kuaför ekibi, kadın ve erkek kuaförleri ile mahalle sakinlerinin bakımlarını yaptı. Saç boyama, kesim ile sakal-bıyık tıraşına kadar vatandaşın her beklentisine yanıt veren kuaföre mahalleli yoğun ilgi gösterdi.

Mobil Kuaför’de çalışan kuaför Birsen Dündar, bayram öncesi oldukça yoğun olduğunu söyleyerek, “İnsanlar memnun kalıyor. Memnuniyet arttıkça daha çok talep geliyor” dedi. Vatandaşların memnuniyetinin kendisini de mutlu ettiğini söyleyen Dündar, “Kırsal kesimlerdeki insanlar daha çok memnun kalıyor. Çünkü insanlar bahçe ve tarla işlerinden dolayı şehre inip kuaföre gidemiyorlar” diye konuştu. Kuaför ücretlerinin pahalı olmasının da insanları zorladığını kaydeden Dündar, vatandaşların vakit kazanırken aynı zamanda paralarının da ceplerinde kaldığını söyledi.