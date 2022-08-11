Mersin'de ‘Köy Şenlikleri’ nefes kesti

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin sıcak yaz günlerinde hoş anların yaşanmasına ve kırsal mahallelerde sosyalleşme imkanı sağlayan “Köy Bizim Şenlik Bizim” etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor.MERSİN (İGFA) - Çocuk gülücüklerinin yükseldiği, anne ve babaların da oyunlara dahil olduğu ve Türkiye’ye örnek olan etkinlikler, bu kez de Tarsus’a bağlı Belen, Keşli, Karadirlik, Meşelik, Damlama, İnköy, Beylice ve Çokak Mahalleleri’nde gerçekleştirildi.

Çocukların gülücüğü her şeye değer

Tarsus’a Değer Katanlar Kurulu’nun da (TADEKA) desteklediği şenlikte, çocuklar doyasıya eğlenme fırsatı yakalıyor. Programlarda, hareketli müzik ve öğretmen eşliğinde dans, çömlek ve yüz boyama atölyeleri, resim ve enstrüman tanıma faaliyetleri yer alıyor.

Geleneksel oyunlardan sosis balon şova, orta oyunundan Hacivat-Karagöz gösterimine kadar dolu dolu geçen programlarda çocuklara çeşitli armağanlar dağıtılırken, herkese limon dondurma ikramı da yapılıyor. Çalınan canlı müzikle de yöresel oyunlar, halaylar ve danslar ediliyor.

“Her Köy Bizim Köyümüzdür” sloganıyla gerçekleşen etkinlik programlarına CHP Tarsus İlçe Başkanı Av. Ozan Varal, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz, Büyükşehir İmar A.Ş. Genel Müdürü Ali Uyan, muhtarlar ve vatandaşlar katılım gösterdi. Şenlikler, program dahilinde diğer mahallelerde de gerçekleştirilecek.

“Herkesi bu şenliklerde eğlenmeye davet ediyorum”

Programa çocukları ile katılan ve oldukça memnun kaldıklarını söyleyen Belen Mahallesi’nden Zeliha Ateş, “Bu güzel gösteri için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Kırsal bir bölgede yaşıyoruz. Çocuklarımız yaz günü muhteşem bir eğlence yaşadılar. Mükemmel bir belediyecilik anlayışı” dedi.

Köy şenliğine katılım gösteren Nursina Petek ise “Etkinliği çok beğendim, çok güzel. Doya doya eğlendik, çok eğlenceli bir gündü benim için. Ailemizle biz de çok mutlu olduk, hepinize çok teşekkürler” derken, Karadirlik Mahallesi’nden Merve Avcı, “Daha önce çocuklarımıza böyle bir etkinlik sunulmadı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e çok teşekkür ediyorum. Çocuklar için çok yararlı bir etkinlik oldu” dedi.

“Çocuklarımız değişiklikler istiyor”

Canan Avcı da, Karadirlik’te böyle bir etkinliğin ilk kez olduğunu vurgulayarak, “Böyle bir etkinlik hiçbir zaman olmadı köyümüzde. Bu tür etkinlikleri her zaman isteriz, bekleriz. Şehirde yaşayan çocuklarla, köyde yaşayan çocuklar farklı tabi. Bizimkiler her zaman bu tür etkinlik görmediği, yaşamadığı için değişik bir şey oldu” ifadelerini kullandı.

Muhtarlardan, Başkan Seçer’e teşekkür

Belen Mahallesi Muhtarı Mehmet Kesmece şenlik programında yaptığı konuşmada duygularını, “Belediyemize çok teşekkür ederim. Vahap Başkanımıza, İlçe Başkanımıza, ayaklarına sağlık, çok teşekkür ederim” şeklinde dile getirirken, Meşelik Mahallesi Muhtarı Mustafa Ak ise, “Bize bu etkinliği sağladığı ve Meşelik Mahallemize yaptığı hizmetlerden dolayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.