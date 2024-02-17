Mersin'de Emekli Evi üyelerine bilgilendirme

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Tarsus, Mezitli, Yenişehir ve Toroslar Emekli Evleri üyelerine yönelik sosyal aktivitelerin yanı sıra, sağlık konusunda bilgilendirme seminerleri de devam ediyor.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Diyetisyen Gaye Saban ‘Yaşlılıkta beslenme” ve Uzman Klinik Psikolog Gizem Özkan ‘Yaşlılık psikolojisi nedir, amaçlar ve anlamlar nedir?’ konusunda sunum gerçekleştirdiler.

4 gün süren sunumların sonuncusu Kültür Park içerisinde faaliyet gösteren Tarsus Emekli Evi’nde gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu sunumlar sonunda uzmanlar, ileri yaş almış yurttaşların sorularını da yanıtladılar.

SABAN: “4 GÜN BOYUNCA VERİMLİ BİR SEMİNER GEÇİRDİK”

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nda görevli Diyetisyen Gaye Saban, 4 gün süren bilgilendirme seminerlerinin son etabının Tarsus’ta gerçekleştiğini söyleyerek, “Bunun öncesinde Mezitli, Yenişehir ve Toroslar Emekli Evi’nde seminerlerimizi verdik. Bahsettiğimiz konular, yaşlılıkta beslenme ve yaşlılık psikolojisi ile ilgiliydi. Bireyler yaşlandıkça gereksinimleri, beslenme biçimleri, metabolizmaları, kronik hastalıklara yatkınlıkları değişime uğruyor. Biz de bu noktada, yaşlılarımıza yardımcı olabileceğimiz konular üzerinde durduk” dedi. Katılımcıların sorularına da yanıt verdiklerini kaydeden Saban, “Belediyemizin bu konuda birçok hizmeti var. Diyetisyen, psikolog, fizyoterapist olarak hizmet veriyoruz” şeklinde konuştu. Özkan: “Yaş almış vatandaşlarımızdan geri dönüşler çok iyiydi”

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan Uzman Klinik Psikolog Gizem Özkan da, “Emekli Evleri’nde, yaşlılık psikolojisi üzerine konuştuk. Amacımız, onların hayatında bir farkındalık yaratmaktı. Çünkü yaş aldıkça insanlar, olumlu düşüncelerden çok olumsuz düşüncelere daha çok dayanıyorlar. O yüzden bu düşünceleri ‘Nasıl olumluya çevirebiliriz? Hayata pozitif bakma ve stresle baş etme’ gibi konulara değindik. Bu noktada yaş almış vatandaşlarımızdan geri dönüşler de çok iyiydi” ifadelerini kullandı.

EMEKLİ EVİ ÜYELERİ, VERİLEN HİZMETLERDEN MEMNUN

Büyükşehir Tarsus Emekli Evi’nin müdavimlerinden olan Hasan Yunus, hizmetlerden çok memnun olduğunu belirterek, “Emekli Evi’nde yapılan hizmetler iyi. Değişik zamanlarda farklı branşlardan doktorlar geliyor ve bizi bilgilendiriyorlar. Biz de faydalanmaya çalışıyoruz. Sosyal aktivite kapsamında gezilerimiz oluyor. O açıdan da memnunuz” dedi.

Tarsus Emekli Evi’nin ilk üyeleri arasında yer alan ve sağlıkla ilgili bilgilendirme toplantılarının çok faydalı olduğunu vurgulayan Hasan Şimşek ise, “Çok yürümekten dolayı zayıflamıştım. Buraya gelen doktor, yürüyüşü azaltmamı söyledi ve çok faydasını gördüm. Bizim gibi herkes gelsin. Ben buraya her gün gelirim” diye konuştu.