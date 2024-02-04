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Mersin'de Emek Evi projesi hayata geçti

YAŞAM 04.02.2024, 09:58
Mersin'de Emek Evi projesi hayata geçti

Kent genelinde hayata geçirdiği projelerle toplumun her kesiminden insana dokunmayı sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bir ilke daha imza atarak Emek Evi projesini hayata geçirdi.MERSİN (İGFA) - Mersin'de Akdeniz İlçesi’ne bağlı Şevket Sümer Mahallesi’ne açılan Emek Evi sayesinde, gündelik işlere giden işçilerin sabah işe giderken ve sabah iş dönüşü saatlerinde rahat bir ortamda beklemeleri ve dinlenmeleri amaçlanıyor.

Emek Evi’nden özellikle, tarım ve inşaat gibi alanlarda gündelik olarak çalışan vatandaşlar faydalanıyor. Hafta içi her gün 03.00 ile 10.00 saatleri arasında hizmet veren Emek Evi’nde işe giden vatandaşlara ücretsiz olarak çay ve çorba da ikram ediliyor. 2023 yılı Ağustos ayında hizmet vermeye başlayan Emek Evi’nden bugüne kadar toplam 2 bin 448 kişi faydalandı.

ÇİÇEK: “ÇALIŞAN EMEKÇİLERİN KAHVALTI PARASI CEBİNDE KALIYOR”

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personeli Rıdvan Çiçek, Emek Evi’nin çalışan emekçiler için açılmış güzel bir mekân olduğunu dile getirerek, “Burası gece 03.00’te açılıyor ve gelen vatandaşlarımıza çorba ikramımız oluyor. Haftanın 5 günü de çay ikramımız oluyor. Çalışanlar buraya gelip kahvaltılarını yapabiliyor” dedi.

Emek Evi’ni kullanan vatandaşların oldukça memnun kaldığını ve uygulamanın çok sevildiğini aktaran Çiçek, “Kesinlikle çok güzel bir uygulama. Vatandaşlar da bu uygulamadan çok memnun ve çok güzel tepkiler alıyoruz” diye konuştu.

İşe gitmeden önce çalışan vatandaşların Emek Evi’ne uğrayıp kahvaltılarını yaptıklarını dile getiren Çiçek, “Günümüz koşullarında geçim gerçekten zor olduğu için vatandaşların parası cebinde kalmış oluyor. Bu hizmetten tüm vatandaşlarımız faydalanabilir. Burası gece 03.00’ten sabah 10.00’a kadar açık. Çorbamız ise sabah 05.00’ten 07.30’a kadar devam ediyor” sözlerine yer verdi.

EMEKÇİLER, YAPILAN HİZMETTEN OLDUKÇA MEMNUN

İnşaat işçiliği yapan ve her sabah Emek Evi’ni kullanan vatandaşlardan Ramazan Görmüş, “Sabah 05.30’da kalkıyorum. Çoğu zaman kahvaltı yapacak zamanım olmuyor. Bu çorba hem bütçeme hem bedenime iyi geliyor. Bu çorbayı dışarda 80 liraya içiyorum. Annem de böyle çorba güzel yapardı” sözlerine yer verdi.

Vatandaşlardan Mehmet Hakkı Yılmaz, Emek Evi’nin açılmasının çalışanlar için çok iyi olduğunu söyleyerek, “Sabah sıcak çay, sıcak çorba içiyoruz. Gayet memnunuz. Bu bölgede çorba bulmak biraz zor. Çevredeki esnaftan çay alıyoruz ama fiyatlar da malum. Bir poğaçayı 10 liraya alıyoruz. Arkadaşlarım da oldukça memnun. Bu soğuk kış günlerinde içimiz ısınıyor” dedi.

Riyad Uzunkaya isimli vatandaş ise çorbanın tadını çok beğendiğini belirterek, “Çorbanın tadı bu kadar güzel olmasaydı bu saatte buraya uğramazdım. İş yerinden arkadaşlarımda alıp içiyor ve beğeniyor. Kış günlerinde bize çok iyi geldi” diye konuştu.

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