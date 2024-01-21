Mersin'de çalışmalar yerinde inceleniyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçireceği ‘Lojistik Merkezi’ inşaatını yerinde inceledi.Mersin (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin nakliye komisyoncularının tüm ihtiyacını karşılamak için başlattığı ‘Lojistik Merkezi’ inşaatını ve Huzurkent’te devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Seçer’e incelemelerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Mersin Nakliyeciler Derneği Başkanı Mehmet Bozkurt, CHP ilçe yöneticileri, muhtarlar ve Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü bürokratları eşlik etti.

İlk olarak ‘Lojistik Merkezi’ inşaatını inceleyen Başkan Vahap Seçer, burada çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

“FİZİKİ KOŞULLARI İYİ VE GÜZEL BİR YER OLACAK”

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Seçer, bölgenin; karayolu bağlantı yollarının olması dolayısıyla lojistik merkezi için oldukça uygun olduğuna dikkat çekti. Seçer, “Daha önceki yerimizin fiziki koşulları çok kötüydü. Geçtiğimiz seçim çalışmalarında Nakliyeciler Sitesi’ni ziyaret etmiştim. Durumun vahametini gördüm ve burada o dönem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı lojistik zirvesinde kürsüden bir söz vermiştim. O sözümü de yerine getirmenin gururunu yaşıyorum” dedi. Merkezin 76 bin 500 metrekare bir alan üzerine inşa edildiğini belirten Seçer, içerisinde ofis, sosyal tesis, banka, restoran ve mescit gibi alanların yer aldığını ifade etti. Seçer, “Ayrıca 181 tırlık park yerimiz var. Zemini de son derece sağlam. Fiziki koşulları gayet iyi ve güzel bir yer olacak” diye konuştu.

“TÜRKİYE’DE ÖRNEK OLACAK”

Mersin’in ticaret, tarım ve sanayi kenti olduğunu vurgulayan Seçer, “Mersin üretimin ve üretilen ürünlerin taşınmaya ihtiyacı olduğu bir bölge. Türkiye’nin İstanbul’dan sonra en büyük lojistik filosu burada. Belediye eli ile yapılmış modern bir tesis olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye’de örnek olacak. Araştırmalar sonucu arkadaşlarımıza oturduk bu projeyi çizdik, onların talepleri doğrultusunda yaptık. İhtiyaca cevap verecek, son derecede fonksiyonel bir yapı ortaya çıkmış oldu” ifadelerine yer verdi. Lojistik Merkezi’nin özellikle merkezde oluşan trafik yoğunluğunu büyük ölçüde azaltacağını söyleyen Seçer, “Lojistik doğal olarak da araç demektir. Araç demek trafik yoğunluğu demektir. Biraz merkezin dışındayız, Tarsus merkez ve Mersin merkezin arasında bir bölgedeyiz. Tır-kamyon trafiğini de şehrin içine dâhil etmemiş oluyoruz. Yükünü alacak ya da yükünü boşaltacak araçların burada beklemesini sağlamış oluyoruz. Memleketimize ve nakliyeci esnafımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

BÜYÜKŞEHİR’DEN NAKLİYE KOMİSYONCULARI İÇİN TAM DONANIMLI BİR MERKEZ: ‘LOJİSTİK MERKEZİ’

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından, Akdeniz İlçesi Nacarlı Bölgesi’nde 76 bin 500 metrekare alan üzerinde inşaatı devam eden Lojistik Merkezi ve Tır Parkı, tamamlandığında komisyoncuların tüm ihtiyaçlarına cevap verecek bir merkez haline gelecek. Proje, araç filosu yoğun olduğu için ihtiyaca cevap veremeyen, şehir içerisinde kalması nedeniyle de trafik ve çevresel sorunlara neden olan Nakliyeciler Sitesi’nin, komisyoncular için yetersiz kalmasını ortadan kaldıracak. Lojistik Merkezi içerisinde, Mersin’de nakliye komisyonculuğu yapan 100 firmanın yer alacağı ofisler, mescit, market, restoran gibi ortak kullanıma ait sosyal tesisler, tır ve kamyonların park edeceği 181 araçlık tır parkı ve tır sahası içerisinde Servis Bakım Atölyeleri binası yer alacak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından merkez mayıs ayında faaliyete geçecek.

HUZURKENT’TE KAPSAMLI YOL ÇALIŞMASI

Seçer, Lojistik Merkezi’nin ardından Huzurkent’te devam eden yol çalışmalarını inceledi ve ekiplerden çalışmalarla ilgili teknik bilgi aldı.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından Huzurkent Mahallesi’nde süren çalışmalar kapsamında, Atatürk Bulvarı’nı yenileyen ekipler; 2 bin metre uzunluğundaki yolda 11 bin 67 ton, 1000 metre uzunluğundaki Işıklı Bulvarı’nda 5 bin 316 ton, 700 metre uzunluğundaki Cengiz Topel Caddesi’nde ise 1905 ton sıcak asfalt serim çalışması yaptı. Ekipler tarafından toplamda 18 bin 288 ton sıcak asfalt yol yapımı tamamlanarak hizmete sunuldu. Ekipler, cadde ve bulvarlardaki üstyapının yenileme çalışmasını da bitirdi. İşaretleme işlemlerinin tamamlanması ve kaldırımların da yenilenmesiyle yollar kaliteli ve konforlu hale geldi.