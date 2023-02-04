Mersin'de 41 müjdenin 8'ncisi de açıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, “Mersin Yükseliyor, 41 Kere Müjde, 41 Yeni Açılış” mottosuyla başlattığı açılışların 8.’si ‘MESKİ Yeni Hizmet Binası’ oldu.MERSİN (İGFA) - Mersinlilere hızlı ve konforlu hizmet vermeye başlayan Yeni Hizmet Binası’nın açılışı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Başkan Seçer, Çarşı merkezini canlandırmak ve cazip hale getirmek için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

“Güçlü bir belediyenin güçlü bir Sular İdaresi olur”

Başkan Seçer, Mersin için çok önemli hizmetler sunan MESKİ’nin hizmetlerini sürdüreceği Yeni Hizmet Binası’nın açılışı için bir araya geldiklerini belirterek başladığı konuşmasında, “MESKİ Türkiye’nin en güzide kurumlarından bir tanesi. Zaten Mersin Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin en güçlü belediyelerin başında geliyor. Hem hizmet ettiği kentin özellikleri, dinamikleri hem de mali gücü, gelir kaynakları, bünyesinde barındırdığı özellikleri sebebiyle Mersin Büyükşehir Belediyesi çok önemli bir belediyedir. Güçlü bir belediyenin güçlü bir Sular İdaresi olur. Su varsa yaşam var, su yoksa yaşam yok. Su hayatın ta kendisi. MESKİ de belediye hizmetleri içerisinde hizmetin ta kendisi. MESKİ mihenk hizmet alanlarından bir tanesidir” ifadelerine yer verdi.

“MESKİ’ye ve MESKİ’nin kadrolarına güveniyorum”

MESKİ’nin 7/24 çalışan bir kurum olduğunu, insanların su, atıksu, kanalizasyon gibi sürekli ihtiyaç alanlarına hitap ettiğini belirten Seçer, Teksin uygulamasından gelen raporlarda en çok talep ve isteğin MESKİ ile ilgili olduğunu söyledi. Seçer, “Hayatın her alanında MESKİ var. MESKİ’nin bir ticarethane olmadığını belirtmek isterim. MESKİ yaklaşık 2 bin 500 kişilik hizmet ordusuyla 16 bin kilometrekare alana, Anamur’dan Tarsus’a kadar hizmet veriyor. Mersin geniş bir coğrafya. İstanbul’un yaklaşık üç katı bir coğrafyayı konuşuyoruz. Onun için de hizmet götürmek diğer kompakt kentlere göre bir, iki tık daha zor. Maliyetli yatırımlar yapıyorsunuz. Daha uzun mesafelere kanalizasyon döşemek zorunda kalıyorsunuz, isale hattı yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bu da birim-vatandaş başına maliyetleri artıran unsurlardır. MESKİ’ye ve MESKİ’nin kadrolarına güveniyorum. Orada emek veren, kol gücüyle çalışan emekçi kardeşimden beyin gücüyle çalışan kardeşime kadar hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Seçer konuşmasında suyun önemine dikkat çekerken, Mersinli vatandaşlara da tavsiye ve uyarılarda bulundu. Başkan Seçer, “Suyun değerini bilerek kullanın, suyu israf etmeyin. Elimiz yüreğimizde bekliyoruz ki kar yağsın. İnşallah buradan dualarımız da kabul olur da bir an önce kar yağmaya başlar. Biz de rahat bir nefes alırız. Bu nedenle su değerli” diye konuştu.

Seçer, vatandaşları kaçak su konusunda uyardı

Mersinli vatandaşları kaçak su kullanımını önleme konusunda Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yapmaya davet eden Başkan Seçer, “Hiçbir siyasetçi su fiyatının yüksek olmasını arzu etmez. Bu, vatandaşın tepkisi demektir. Onun için ince eler, sık dokur. Tekrar söylüyorum; biz bir ticarethane değiliz. Ama şunu unutmayın; yan yana 2 ev var, yan yana 2 fabrika var, işletme var. Biri yasalara uygun bir şekilde faturasını ödüyorsa; diğeri bunun tersini yapıyor, kaçak su kullanıyor ve bedelini ödemiyorsa o suyun bedelini komşusuna ödetiyor. Bu nedenle lütfen özellikle kırsalda bizim ana isale hatlarını delip, arazilerini sulayıp, dönümlerce bahçe yetiştirenlere biz aman vermeyelim” dedi.

En büyük giderlerinin elektrik giderleri olduğunu vurgulayan Başkan Seçer, “1 milyar lira yıllık şu anda MESKİ’nin elektrik gideri vardır. Evinde, fabrikasında, arazisinde kaçak suyu tarımsal su gibi kullanan vatandaşın elektrik faturasını da ödemek zorunda değiliz. Bu nedenle vatandaşların bize katkı sunmasını istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Vatandaşlarım Başkanlarına güvensin”

Büyükşehir Belediye Başkanı olarak vatandaşın hakkını ve kaynaklarını korumak zorunda olduğunu ifade eden Başkan Seçer, “Vatandaşlarım Başkanlarına güvensin. Biz bir emanetçiyiz. Bunu unutmayın. Yaptığımız bütün hizmetler vatandaşlarımızın parasıyla olan hizmetler. Biz vicdanımıza hesap veremiyorsak bu insan için çok kötü bir durumdur. Bunun bilincinde bir Başkanınız var. Biz bu kente en iyi şekilde hizmet etmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz” dedi.

“Burayı tercih etmemizin sebebi; ulaşım”

Marina Vista’nın Belediye Binası olması için süratle yeni şekline getirildiğinin bilgisini paylaşan Başkan Seçer, “İstiklal Caddesi'nden çıktıktan sonra Çamlıbel'in düzenlemesi yapılacak. Çok güzel bir bölge haline getiriyoruz orayı da. Yine burayı tercih etmemizin sebebi; ulaşım meselesi. Mersin'in her yerinden insanlar buraya gelir. Bütün imkanları hazırlayarak, birçok faktörün devreye girmesini sağlayarak Çarşı Merkezi’nin canlanması için faaliyetler sürdürüyoruz, proje hayata geçiriyoruz. Geçtiğimiz günlerde de söyledim; ‘Çarşı Merkezi’ni canlandıralım demekle, Çarşı Merkezi canlanmıyor’” dedi.

“Burası canlanacak, esnafımız mutlu olacak”

MESKİ’nin yeni hizmet binasının bölgeye sağlayacağı katkıdan bahseden Başkan Seçer, “Artık vatandaşlarımız buraya gelecek, burası canlanacak. Ulaşımı da rahat. Buranın esnafı da mutlu olacak. Ben buradan görüyorum esnaflarımız da mutlu. Cadde ne kadar hareketli olursa o kadar alışveriş olur, ne kadar çok insan gelirse o kadar çok alışveriş yaparlar” diye konuştu.

“5 dakikada bütün işlemler bitecek”

Hayata geçirdikleri dijital imza yeniliği ile abone işlemlerinin daha hızlı ve kolay yapılabileceğini vurgulayan Başkan Seçer, “Burada abone işlerinin yeni konsepti çok önemli. Buraya geleceksiniz, numaranızı alacaksınız, hemen sizi çağıracaklar. Sizden kimlik numaranızı ve işlemleri hazırlayınca dijital imzanızı isteyecekler. Başka hiçbir şey yok. Maksimum 5 dakikada bütün işlemler bitecek. Son derece nezih, vatandaşlarımıza yakışır bir işletme binası” ifadelerini kullandı.

“5 ton kağıt tasarrufu sağlamış olacağız”

Abonelik işlemlerinde dijital imzanın Türkiye’de ilk olduğunu ifade eden Başkan Seçer, yapılan yenilikle de kağıt israfının önüne geçildiğini ve çevrenin korunduğunu söyledi. Seçer, “Buranın bir özelliği daha var; MESKİ Abonelik Hizmetleri Türkiye’de dijitalleşmeyi başlatan ilk Abonelik Hizmetleri. Dijital imza olayı bir ilk, Mersin’de başlıyor. Bu da gayet doğaldır. Biliyorsunuz biz ilklerin belediyesiyiz. Bu değişikliğin çevreye de yararlı olduğunu söylemek istiyorum. 5 ton kâğıt tasarrufu sağlamış olacağız” dedi.

“Liyakatli insanlarla yürüyeceğiz”

Akılla, bilimle, mantıkla ve liyakatli kadrolarla Mersin’e hizmet ürettiklerini söyleyen Başkan Seçer, “Zaten Türkiye’nin başına ne geliyorsa bundan geliyor. Liyakatli insanlar bir köşede oturuyor. ülkenin geldiği noktayı söylemeye gerek yok. Emeğe saygı lazım. Kol gücüyle, beden gücüyle, beyin gücüyle çalışıyor. Liyakatli insanlar olmazsa iyi belediye başkanlığı, iyi cumhurbaşkanlığı, iyi bakan olunmuyor. Liyakatli insanlarla yürüyeceğiz. Türkiye çürüyorsa, ‘bu ülkede hukuksuzluk var, adaletsizlik var’ diyorsak en büyük etkenlerinden biri de liyakati unutmuş olmamız. Bunu tekrar inşa etmek zorundayız” diye konuştu.

“Ben bu görevde kaldığım sürece onların karın ağrıları devam edecek”

Başkan Seçer, onurlu ve şerefli bir önderin kurduğu bir partinin belediye başkanı olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

“Herkesin belediye başkanıyız. Kol kanat gereriz ama Türkiye’deki, kentimizdeki yanlışlıkların da dile getirilmesini isteriz. Bizim yaptığımız yanlışlıkların da dile getirilmesini isteriz. Mersin Büyükşehir Meclisi’nde insanlar yerinden söz alıp konuşamazdı. Böyle bir anlayışla o Meclis yönetilmiyordu, bu Belediye yönetilmiyordu. Biz bunu Meclis’e getirdik. Dedik ki; ‘insanlar konuşsun.’ Ben bundan alınganlık yapmam. Çok insan rahatsız oldu. Niye rahatsız oluyorsunuz? Biz halka söz vererek gelmedik mi buraya? ‘Size hizmet edeceğiz, şeffaf yöneteceğiz, yalan söylemeyeceğiz, size hesap vereceğiz’ bunu demedik mi? İmar tartışmalarını, para alışverişlerini dört duvar arasında mı yapalım? Gelin halkın huzurunda yapalım. Niye rahatsız oluyorsunuz? Benim karnım ağrımıyor çünkü çiğ yemedim ama karnı ağrıyanlar rahatsız oluyor. Ben bu görevde kaldığım sürece onların karın ağrıları devam edecek.”

“4 yılımız da dolu dolu çalışmakla, emekle geçti”

Mersin’in tartışmasız her şeyiyle özel ve güzel bir şehir olduğunu belirten Başkan Seçer, “Mersin gelecekte çok daha iyi olacak. Biz görev yaptığımız süre içerisinde önemli olan; vicdanımız rahat, başımız dik görev süremizi tamamlamak. Allah neyi nasip eder, vatandaş neyi takdir eder bilemezsiniz. 5 yıl izin aldık vatandaştan, destek aldık. Biz bunu bize yaraşır şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. 4 yılımız da dolu dolu çalışmakla, emekle ve alın teri ile geçti. Kalan 1 yılda da aynı hızla devam edeceğiz. Hizmetlerimiz de devam edecek. MESKİ ailemize yeni yerleşkemiz hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz da, MESKİ’nin yeni hizmet binası hakkında değerlendirmelerde bulunarak, “Mevcut binamız bilhassa abone işlerimizi kapsayacak şekilde yeni hizmet binası olarak dönüştürülerek dizayn edildi. Yaklaşık bir aydır denemelerle beraber tamamen taşımayı gerçekleştirdik. Bina alanımız 4 bin 850 metrekare civarında, bir zemin, bodrum ve üç kat, toplam beş kattan oluşmakta ve 222 çalışma arkadaşımla çalışmalarımızı sürdürmeye başladık. Yeni hizmet binamız şehrimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.