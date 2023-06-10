Mersin Büyükşehir’den ‘80’ler Buluşması’

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, bir yandan okul öncesi çağdaki çocuklara kreş hizmeti sunarken, diğer yandan da kadınların sosyal, psikolojik ve hukuksal konularda destek alması için çeşitli birimleriyle hizmet vermeye devam ediyor.MERSİN (İGFA) - Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı işbirliği ile gerçekleştirilen 80 yaş ve üzeri bireylerin; gerek fiziksel, gerekse de psikolojik nedenler ile toplumsal yaşamda yer almasını kolaylaştırmak amacı ile başlatılan ‘80’ler Etkinliği’ kapsamında, 80 yaş ve üzeri bireyler evlerinden özel olarak alınarak, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Etkinlik ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinliklere katılım sağlıyorlar.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu da, 80 yaş ve üzeri vatandaşları Etkinlik ve Sanat Merkezi’nde her hafta ağırlamanın kendilerini çok mutlu ettiğinden söz ederek, yaş almış vatandaşlara şunları söyledi:

“Sizler de memnun olursanız eğer, sizlere araç gönderip evlerinizden alıp, haftanın bir günü sosyalleşmeniz için fırsat yaratabiliriz. Eğer bu sizi mutlu ederse, bizi de çok mutlu eder.”

Dokucu; etkinliğe katılan vatandaşların, istedikleri zaman Etkinlik ve Sanat Merkezi’ne gelebileceğini de ifade etti.

Öztürk: “Bu tür etkinlikleri bizlere sunduğu için Vahap Bey’e teşekkür ediyoruz”

Etkinliğe katılım sağlayan vatandaşlar da, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in, Mersin’e çağ atlattığını ifade ettiler.

80’ler etkinliğine katılan vatandaşlardan Işık Öztürk, çok güzel bir etkinlik olduğunu dile getirerek, “Yaşlı insanların sosyalleşmesi bakımından olumlu karşıladım. Devamını diliyorum. Bizler de hiç değilse sokağa çıkmış oluyoruz. Yoksa belirli bir yaşın üzerine gelen insanlar, evde oturup kalıyoruz ve çıkamıyoruz. Hem maddi olarak, hem de yaşlılığın verdiği sıkıntılardan dolayı böyle uzak yerlere gidip sosyalleşemiyoruz. Bunları bizlere sunduğu için Vahap Bey’e teşekkür ediyoruz” dedi.

Akkaya: “Bu etkinlikte yeni arkadaşlar da ediniyoruz”

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Türkan Akkaya ise, “Bu zamana kadar ne gördüm, ne işittim, ne de yaşadım. Böyle bir günü bize yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Burada arkadaşlarımız ile buluştuğumuz için çok memnunuz. Yeni arkadaşlar edindik” diye konuştu. Yaz aylarının gelmesi ile birlikte şehir dışına gittiğini ifade eden Akkaya, Mersin’de olduğu sürece bu etkinliğe katılacağını belirtti. İlk tanışma ve kaynaşma toplantısının ardından, etkinliğe katılan vatandaşlar toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.