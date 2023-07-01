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Mersin Büyükşehir Öncülüğünde ‘25. Dinler Buluşması’

YAŞAM 01.07.2023, 10:00
Mersin Büyükşehir Öncülüğünde ‘25. Dinler Buluşması’

Mersin Büyükşehir Belediyesi, dinler arası birlik, beraberlik ve kardeşliğin pekiştirildiği Dinler Buluşması etkinliğini gerçekleştirdi. Büyükşehir öncülüğünde Akbelen Mezarlığı’nda düzenlenen ’25. Dinler Buluşması’ etkinliğinde bütün dinlere mensup din adamları ve vatandaşlar tek yürek oldu. Etkinliğin yaratıcısı olan Lina Nasif dualarla ve sevenlerinin konuşmalarıyla anıldı.MERSİN (İGFA) - 25. Dinler Buluşması etkinliğine Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, Kent Konseyi Başkanı Ayferi Tuğcu, MEDEKA Kültür Sanat Kurulu Başkanı Vahap Kokulu, ve çok sayıda Mersinli katıldı. Dinler Buluşması’nın sembol ismi Lina Nasif’in anısına sevenleri konuşma yaptı. Ardından Kültürhane tarafından hazırlanan ‘Yan Yana’ belgeselinin gösterimi yapıldı.

Özdülger: “Bu buluşmayla karşılıklı saygı ve hoşgörü içerisinde iletişim kurulabileceği bir ortam yaratmayı hedefliyoruz”

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, Mersin’in tüm semavi dinlerin yaşandığı bir kültür mozaiği olduğunu belirterek başladığı konuşmasında, 25. Dinler Buluşması etkinliğinin önemine vurgu yaptı. Özdülger, “Bu buluşma sayesinde farklı inançların bir araya gelerek ortak değerlerimizin paylaşılabileceği, karşılıklı saygı ve hoşgörü içerisinde iletişim kurulabileceği bir ortam yaratmayı hedefliyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz buluşma, farklı inançlara sahip insanların bir araya gelerek birbirimizi daha iyi tanıma ve anlama fırsatını veriyor bizlere. Dünyanın en büyük sorunu savaş ve kaos. Bu iki büyük sıkıntıdan kurtulabilmemizin en temel noktaları da saygı, sevgi, hoşgürü ve tolerans. Mersin gerçekten buna en iyi örnek bir ayna. Bundan 25 yıl önce bunu görüp önemseyerek bunun hayata geçirilmesi noktasında yapmış olduğu gayret ve çaba gerçekten bizim için takdire şayan ve her zaman anmamız gereken Mersin zengin kültürel zenginliği ile olağanüstü bir şehir diyoruz. Mersin’in en büyük zenginliklerinden ve renklerinden biriydi sevgili Lina Nasif. Ben şahsi olarak da onunla tanışmak, onunla diyalog kurmak, onunla beraber birçok etkinlikte bir arada yer almaktan da ayrıca mutluluk duyuyorum. Kendisini saygıyla ve rahmetle anıyorum” dedi.

Özdülger, Lina Nasif’in ‘Benden sonra da bu etkinlik sürsün istiyorum’ sözünü hatırlatarak, “Hatta bize bir toplantıda ‘benim vasiyetimdir’ demişti. Biz de onun vasiyetine, kendisine, duygularına sahip çıkıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman hem bu etkinlikte hem de kültürel, sanatsal ve sosyal etkinliklerde siz değerli vatandaşlarımızla bir arada yapacağımız tüm işlerin öncüsü, destekçisi olacağız. Değerli Başkanımız Sayın Vahap Seçer’in de bu vesile ile sizlere selam ve sevgilerini iletmekten büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

Tuğcu: “Bu etkinlikle farklı kültürlerin bir arada olmasını zenginlik olarak gördüğümüz için bir araya geldik”

Mersin Kent Konseyi Ayferi Tuğcu, Mersin’in tarihi ve kültürüyle kadim bir geçmişe sahip olduğunu, Türkiye’deki tüm dinleri bünyesinde barındırdığını ve bunların hepsini zenginlik olarak gören bir yapıda olduğunu belirterek, “Bugün yaptığımız bu etkinlikle farklı kültürlerin bir arada olmasını zenginlik olarak gördüğümüz için bir araya geldik ve bu mozaiği geliştirmeye çalışıyoruz. Bu duyguyla 25’incisini yaptığımız Mersin’in özünü temsil eden bu buluşma ile bugün dünyada çokça ihtiyaç duyulan dostluğa, birliğe, beraberliğe hep birlikte katkı sunmaktayız. Lina ile başlayan bu etkinliği bugün Mersin Büyükşehir Belediyesi himayesinde yapmaktayız. Ona söz verdiğimiz gibi bu etkinliğin bundan sonra da devam edeceğini özellikle belirtmek isterim. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer başta olmak üzere inanç sahiplerinin değerli liderlerine, emeği geçenlere, Mersin Büyükşehir Belediyesi yöneticilerine ve katılımcılara teşekkür ederim” dedi.

Kokulu: “Lina, Mersin yaşam ve kültürüyle iç içe olmuş bir Mersin sevdalısıdır”

MEDEKA Kültür Sanat Kurulu Başkanı Vahap Kokulu, “Lina’yı bu mecliste yer alan birçok kişi tanır ve onu sevgiyle hatırlar. Ben de onlardan birisiyim ve mutlu bana ki Mersin kültürünü sosyal yaşamını ilgilendiren birçok panel, sempozyum ve toplantılarda Lina tarafından güvenilir ve sevilen bir dost olabilmişimdir. Lina vatan ve milli beraberlik sevdalısı bu sevdanın olumlu örneklerinden birisidir. Lina, Mersin’e değer katan birçok Mersinliyi son yolculuklarında yalnız bırakmayan, adeta onları ruhunda taşıyarak toprağa veren bir iyilik meleğidir. Lina, Mersin yaşam ve kültürüyle iç içe olmuş, bu olguları korumak ve örnek olarak tüm dünyaya tanıtmak için uğraşan bir Mersin sevdalısı ve evladıdır. Lina Mersin’de kurulan ve gelişen sanat kurumlarının kurulması ve güçlenmesinin samimi bir emekçisiydi. Onun tek amacı Mersin’de yaşam kalitesi çıtasını hep yüksek tutmaktı. Onu rahmetle, saygıyla anıyorum. Ruhu sad olsun” ifadelerine yer verdi.

Etkinlikte ayrıca Mersin Rum Ortodoks Kilisesi Pederi Coşkun Teymur, Cemevi İnanç Kurulu Başkanı Dedesi Erdoğan Sevim, Müftülük temsilcisi Emir Sultan Camii İmamı Hidayet Yıldız, Katolik Kilisesi Pederi Roshan Corderio günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği sanatçıları ilahi dinletisi sundu. Tüm dinlerin duaları yapıldı, barış ve kardeşlik duasını okundu. Misafirlere Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ikramlıklar sunuldu.

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