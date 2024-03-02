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Mersin Büyükşehir ömür uzattı!

YAŞAM 02.03.2024, 09:32
Mersin Büyükşehir ömür uzattı!

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ); içme suyu, kanalizasyon ve arıtma tesislerinde gerçekleştirdiği yeniliklerle, Mersin halkına daha hızlı ve daha kaliteli hizmet veriyor. MESKİ son olarak Mekanik Revizyon, Onarım ve Otomasyon Yapılması İşi kapsamında gerçekleştirdiği yenilikle, Berdan Tesisi’nin kullanım ömrünü 20 yıl uzatmış oldu.MERSİN (İGFA) - Berdan Baraj Gölü’nün kaynak olarak kullanıldığı Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisi 3 kademeden oluşuyor ve günde 390 bin metreküp kapasiteye sahip. 1984 yılında yapımı tamamlanarak hizmete alınan ve Mersin halkına sağlıklı içme suyu üreten Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisi, kapasitesinin yüzde 82’si ile Mersin’in 4 merkez ilçesini besliyor. Bu oran Mersin nüfusunun yüzde 72’sine denk geliyor. Tesisin kalan yüzde 18’lik kısmı ile de Tarsus ilçesi besleniyor. Bu yönüyle oldukça önemli olan tesiste yapılan yenilikler, tesisin kullanım ömrünün 20 yıl uzamasını sağladı.

Yenileme kapsamında; hizmete alındığı günden bu yana kullanılan ve herhangi bir revizyon işlemine tabi tutulmayan, ekonomik ve mekanik ömrünü dolduran ekipmanlar yenilendi. Yapılan revizyon çerçevesinde; iletim boruları, vanalar, pompalar, panolar, kapaklar ve otomasyon sistemi yenilenmiş oldu. Bu kapsamda tesisin mekanik, elektrik ve kimyasal ekipmanlarının izlenmesi ve kontrolün SCADA’dan sağlanması hayata geçirildi. Yeni nesil ekipmanların da devreye alınması sonucunda, tesiste yaklaşık yüzde 20 oranında enerji tasarrufu sağlanmış oldu.

Korkmaz: “Tesiste bugüne kadar köklü bir bakım-onarım işlemi yapılmamış”

Tesisin 1984 yılında işletmeye alındığı ve ardından 2. ve 3. etaplarının tamamlandığı bilgisini veren Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürü İrfan Korkmaz,  “Tesiste günde yaklaşık 390 bin metreküplük ham suyu işleyerek, bunun yüzde 82’lik kısmını 4 merkez ilçeye, yüzde 18’lik kısmını da Tarsus ilçemize gönderiyoruz. 40 yıllık bu tesis, bugüne kadar köklü bir bakım-onarım işlemine tabi tutulmamış. Biz göreve geldikten sonra bu tesisteki mekanik, elektrik ve otomasyonları yerinde inceleyerek, ciddi bakımları olduğu kanaatine vardık ve bir ihale çalışmasına girdik. Bu ihaleyi 2022 yılının Nisan ayında gerçekleştirerek, 2023’ün Aralık ayında da tamamlamış bulunmaktayız” dedi.

“Tesisteki bütün işlemler SCADA ile izlenebilir ve yönetilebilir hale geldi”

Yaklaşık 156 milyon liralık bir yatırım bedeli olduğunu sözlerine ekleyen Korkmaz, yapılan yeniliklerin önemli olduğunu vurgulayarak, “Bütün havuzlar arasındaki borulamalar, vanalar, pompalar, kapaklar ve SCADA Sistemi yenilenerek, sistem full otomasyonlu şekle dönüştürülmüş oldu. Bu dönüşüm sayesinde tesiste bütün işlemleri SCADA’dan izler ve yönetir hale geldik. Yapılan yenileme çalışmalarıyla tesisin ömrünü 20 yıla yakın uzatmış ve yüzde 20 oranında da elektrik tasarrufu sağladık” diye konuştu.

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